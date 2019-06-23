القاهرة : الأحد 23 يونيو 2019
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عالم
الأحد 23/يونيو/2019 - 10:33 ص

رئيس بنين السابق يغادر البلاد بعد أزمة سياسية حادة

رئيس بنين السابق،
رئيس بنين السابق، بوني يايي
أ ش أ
dostor.org/2682792

غادر رئيس بنين السابق، بوني يايي بلاده لدواع صحية، وذلك بعد شهرين من أزمة سياسية حادة بينه وبين الرئيس الحالي باتريس تالون.

وقال نورينو أتشاديه، المتحدث باسم حزب (قوى كوريس من أجل بنين ناشئة) - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد - إن "الرئيس بوني ياي غادر بنين لمتابعة علاجه"، مؤكدًا أن حالته الصحية تدهورت إلى حد كبير.

وكانت قد اندلعت الأزمة إثر أعمال عنف أعقبت الانتخابات وأسفرت عن مقتل شخصين على الأقل، وتخلّلها فرض قوات الأمن حصارًا على منزل يايي في كوتونو.

وكان يايي الذي حكم البلاد بين 2006 و2016 دعا مع رئيس سابق آخر هو نيسيفور سولغلو (1991-1996) الناخبين إلى مقاطعة هذه الانتخابات التي وصفاها بأنها "انقلاب انتخابي".

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