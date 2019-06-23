بوجبا يصدم ريال مدريد بسبب راتب يوفنتوس

أكدت تقارير صحافية إسبانية أن لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا يخطط للرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لكن الوجهة المقبلة قد تكون ليوفنتوس وليس لريال مدريد.



ووفقا لشبكة بيرنابيو ديجيتال فإن بول بوجبا أخبر ريال مدريد أنه مستعد لتخفيض راتبه لكن المفاجأة أن الراتب المقدم من قبل ريال مدريد للاعب يساوي 12 مليون يورو في الموسم وهو ما تسبب في غضب اللاعب الفرنسي الدولي.



وطلب بوغبا أن لا يقل راتبه عن 17 مليون يورو في الموسم لكون يوفنتوس عرض على اللاعب راتب لن يقل عن 18 مليون يورو في الموسم بينما لا يمانع مانشستر يونايتد تمديد عقد اللاعب براتب يفوق 20 مليون يورو في الموسم الواحد.



ورفض فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الحالي زيادة الراوتب خوفا من غضب لاعبيه في غرفة خلع الملابس ومطالبة أسماء بقيمة سيرجيو راموس وايدين هازارد وآخرين بزيادة رواتبهم مثل بول بوغبا.



وبدأ اللاعب الفرنسي بطلب من مينو رايولا وكيله التفكير بقوة في رفض فكرة الذهاب لريال مدريد في الصيف الحالي.