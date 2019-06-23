اليوم.. "الطاقة في حياتنا" بمكتبة المستقبل

تعقد بمكتبة المستقبل العامة٬ بمقرها الكائن بجسر السويس٬ ندوة بعنوان "الطاقة في حياتنا" والتي تحاضر فيها الدكتورة إيمان مفتاح٬ وذلك في الخامسة من بعد عصر اليوم.



هذا وتتضمن محاورة الندوة الحديث عن:

- نبذة عن الطاقة.

- نصائح لتجنب الطاقات السلبية.

- نصائح لجلب الطاقة الإيجابية.

- الطاقة في منازلنا وكيف نعمل على إزالة الطاقة السلبية.

- جعل منازلنا تمتلئ بالطاقة الإيجابية.



يشار إلى أن الطاقة السلبية لها تأثير عكسي كبير على حياة الإنسان٬ سواء في حياته العملية أو الشخصية٬ فالأشخاص اللذين يمتلكون طاقة سلبية هم من أخطر الأشخاص علينا٬ لأنهم لا يقومون فقط ببث الطاقة السلبية لنا بل أنهم أيضا يسلبوننا طاقتنا الإيجابية مما ينعكس على أداءنا في مجمل مجالات الحياة.