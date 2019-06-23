"أن ترى نجوم الليل".. مجموعة قصصية جديدة للكاتبة هبة البدهلي

صدرت حديثا عن دار النخبة للنشر والتوزيع٬ المجموعة القصصية "أن ترى نجوم الليل" للكاتبة هبة البدهلي. تقع المجموعة في 79 صفحة من الحجم المتوسط.



تبدأ هبه البدهلي كلماتها بإهداء رقيق لأسرتها وأستاذها صنع الله إبراهيم الذي منحها لقب "الخالة" في دنيا السرد، تضم المجموعة بين صفحاتها 32 قصة تتراوح بين القصيرة والقصيرة جدا.



ومما جاء في إحدى قصص المجموعة: "تسللت الروح مأمورة بالصعود وتركتها بين ذراعيه جسدا لا يقوى على الحراك.. عينان مفتوحتان بجحوظ.. ذراعان ملقيان عاجزان.. فما مفتوحا لصعود الموت منه.

ثلاثة أيام ويزيد يزيد بزيادة حبه حبا ويزيد عقله استنكارا، ويزيد قلبه بكاء، ويزيد دمع عينيه انسيابا، ويزيد عشقه بجسدها، وانتظاره لعل الروح التي صعدت تعود إلى مكانها".