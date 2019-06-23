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الأحد 23/يونيو/2019 - 10:16 ص

الهلال السعودى يفاوض عمورى على التجديد

الدولي الإماراتي
الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن
وكالات
dostor.org/2682761

اقترب الدولي الإماراتي عمر عبدالرحمن، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، من البقاء داخل صفوف الزعيم الموسم المقبل.

تقارير سعودية كشفت عن تحرك إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل من أجل تجديد عقد لاعب الوسط الإماراتي عمر عبدالرحمن.

وبات عموري قريباً من التوقيع على عقد جديد لموسم آخر للاستمرار داخل صفوف تشكيلة الزعيم الهلالي.

وفضل الساحر الإماراتي البقاء مع وصيف الدوري السعودي على العودة من جديد لفريقه السابق العين.

وتلقى عموري عرضاً من جانب نادي العين الإماراتي للعودة من جديد لصفوف الفريق خلال الصيف الحالي.

يذكر أن فهد بن نافل فاز برئاسة نادي الهلال السعودي في الانتخابات الأخيرة لفترة رئاسة لأربع سنوات مقبلة.

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