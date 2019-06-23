"أدوبي" الأمريكية تطرح تطبيق "لايتروم" في متجر "ماك آب ستور"

بدأت شركة البرمجيات الأمريكية "أدوبي" طرح تطبيق معالجة الصور "لايتروم" على المتجر الإلكتروني لشركة "آبل" الأمريكية "ماك آب ستور" لأول مرة.



يذكر أن تطبيق "لايتروم" المتخصص في معالجة وتجميع الصور يستهدف عشاق الصور الذين يريدون إمكانيات أكبر من تلك التي توفرها تطبيقات مثل "جوجل فوتوز" أو "آبل فوتوز". وتبلغ تكلفة استخدام التطبيق عبر متجر "آب ستور" 10 دولارات بما في ذلك توفير مساحة لتخزين البيانات عبر الإنترنت قدرها واحد تيرابايت، وهي نفس تكلفة الحصول على التطبيق من خارج متجر آبل.



ونقل موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن "شاراد مانجاليك" مدير إنتاج تطبيق "لايتروم" القول "مع إعادة تصميم متجر ماك آب ستور، أصبح الوقت مناسبا للقيام بهذه الخطوة وجعل لايتروم أول تطبيقات أدوبي التي يمكن الحصول عليها عبر ماك آب ستور".



يذكر أن شركة "آبل" تدير متجرين إلكترونيين هما "آب ستور" وهو متاح لمستخدمي الهواتف الذكية "آيفون" والكمبيوتر اللوحي "آيباد" ومتجر "ماك آب ستور" لمستخدمي الكمبيوتر الشخصي "ماك". وفي حين يمكن لمستخدمي "آيفون" و"آيباد" الحصول على تطبيقات "أدوبي" عبر متجر "آب ستور" فإن مستخدمي كمبيوتر "ماك" لا يمكنهم الحصول عليها نظرا لعدم توافرها في متجر "ماك آب ستور".



وكان مستخدمو أجهزة "ماك" يلجأون إلى تنزيل هذه التطبيقات من موقع "أدوبي" مباشرة الأمر الذي كان يصطدم أحيانا ببعض القيود الأمنية التي تفرضها شركة "آبل" لحماية أجهزتها. كما أن آبل كان تحصل على 30% من سعر التطبيق كرسوم تنزيل.



وكانت "آبل" قد حققت انتصارا مهما عندما طرحت شركة البرمجيات العملاقة "مايكروسوفت" حزمة برمجياتها "أوفيس 365" في متجر "ماك آب ستور" في يناير الماضي.