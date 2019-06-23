إنشاء قناة مخصصة.. تعديلات برلمانية جديدة على قانون الطفل

قال النائب محمد شعبان، وكيل لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب، إنه يعكف على إعداد تعديلات جديدة على قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008.



وأشار شعبان، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن تنشئة الطفل المصري اختلف في العصر الحالي، وأصبح الطفل يكتسب قيمه وعاداته وسلوكياته من الغرب وليس من المجتمع بأعرافه المصرية المختلطة بالنزعة الدينية والمجتمعية والثقافية والحضارية المصرية الأصيلة، الأمر الذي دفعه لإعداد تعديلات جديدة يتم إدخالها على القانون من شانها الحفاظ على تنشئته في بيئة صالحة.



وأكد شعبان، أن محاور التعديلات التي تتمركز حول إضافة مادة للباب السابع الخاص بثقافة الطفل، تنص على إنشاء قناة مصرية تنطلق من مبنى الإذاعة والتليفزيون ماسبيرو، خاصة بالطفل، يتم التقديم من خلالها كل ما يحتاجه الطفل من سلوكيات وتعليم وصحة وثقافة.