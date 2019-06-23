إدارة الهلال السعودى تحسم ملف تجديد عقد الدوسرى

اقترب مجلس إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل من حسم ملف التجديد للاعب خط وسط الفريق سالم الدوسري.



وتوصلت إدارة الهلال والرئيس الجديد فهد بن نافل لاتفاق مع سالم الدوسري جناح الزعيم، على التجديد والاستمرار في صفوف الفريق الموسم المقبل.



وسيوقع سالم الدوسري على عقد جديد مع الزعيم الهلالي يمتد لموسمين مقبلين، لينهي الفريق العاصمي أحلام الأندية الراغبة في خطف اللاعب.



ويعد نادي النصر السعودي الغريم التقليدي للهلال أبرز المهتمين بالتوقيع مع الدوسري وخطفه من قلعة الأزرق.



يذكر أن فهد بن نافل فاز برئاسة نادي الهلال السعودي في الانتخابات الأخيرة لفترة رئاسة لأربع سنوات مقبلة.