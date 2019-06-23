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الأحد 23/يونيو/2019 - 10:13 ص

بريطانيا تطالب "فيسبوك" و"إي باي" بالتصدي للتقييمات المزيفة للسلع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2682753

طالبت "هيئة المنافسة والأسواق" البريطانية شركتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والتجار الإلكترونية "إي باي" بضرورة التصدي للتقييمات المزيفة للسلع والمنتجات التي يتم نشرها على منصتي "فيسبوك" و"إي باي"، حيث يعتبر نشر مثل هذه التقييمات غير قانوني وفقا للقوانين البريطانية.

ونقل موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، عن "هيئة المنافسة والأسواق" البريطانية، القول إنها عثرت على "دليل مزعج على انتشار التقييمات المزيفة والمضللة (للسلع والمنتجات) على مواقع التسوق الإلكتروني"، مضيفة أنها لا تعتقد أن منصتي "فيسبوك" و"إي باي" لا تتعمدان السماح بنشر مثل هذا المحتوى المزيف.

وذكرت الهيئة البريطانية أنها راجعت المحتوى على موقعي "إي باي" و"فيسبوك" خلال الفترة من نوفمبر 2018 إلى يونيو 2019 واكتشفت أكثر من 100 قائمة على "إي باي" تقدم تقييمات مزيفة لمنتجات كانت معروضة للبيع على الموقع خلال الفترة نفسها.

وخلال الفترة نفسها، رصدت الهيئة وجود 26 مجموعة على موقع "فيسبوك" يتم فيها عرض تقييمات مزيفة، وفيها أشخاص مستأجربن لكتابة تقييمات مزيفة أو مضللة على مواقع التسوق والتقييم الشهيرة.

وبحسب "هيئة المنافسة والأسواق" البريطانية فهناك تقديرات تشير إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع مستخدمي الإنترنت في بريطانيا، يلجأون إلى العروض والتقييمات المنشورة على الإنترنت قبل اتخاذ قرار الشراء، مع وصول قيمة المبيعات التي تتأثر بمثل هذه التقييمات إلى مليارات الجنيهات الاسترلينية سنويا.

وقال "أندريا كوسيللي" الرئيس التنفيذي للهيئة "نريد من فيسبوك وإي باي القيام بمراجعة عاجلة لمواقعهما لمنع بيع أو شراء التقييمات المزيفة والمضللة عبر هذه المواقع".

من ناحيتها ذكرت شبكة "فيسبوك" أنها حذفت بالفعل المجموعات الـ 26 التي حددتها الهيئة البريطانية باعتبارها منصات لنشر التقييمات المزيفة.

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بريطانيا تطالب "فيسبوك" و"إي باي" بالتصدي للتقييمات المزيفة للسلع

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