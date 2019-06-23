اليوم.. 3 اجتماعات لـ"صناعة النواب" لمناقشة طلبات إحاطة

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب 3 اجتماعات تبدأ غدا الاثنين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بشأن عدم إنشاء مناطق صناعية متخصصة ومعارض دولية لهذه الصناعات بالقرب من المدن الجديدة.



وتناقش اللجنة ملف المصانع المقامة بمدينة برج العرب بالإسكندرية، والتى يمتكلها بعض المستثمرين، والمواطنين وسوء المعاملة من جانب جهاز مدينة برج العرب، والهيئة العامة للتنمية الصناعية والاستيلاء عليها، حسبما ورد فى موضوعات طلبات الإحاطة.



والاجتماع الثالث سيتضن مناقشة التأخير فى تنفيذ إنشاء منطقة صناعات ثقيلة بالظهير الصحراوى بمحافظة سوهاج، علمًا بوجود موافقة سابقة لها.