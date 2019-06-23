القاهرة : الأحد 23 يونيو 2019
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تكنولوجيا
الأحد 23/يونيو/2019 - 10:10 ص

أحدث التسريبات عن هاتف Xiaomi المنتظر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2682747

سرّب موقع 4apk المتخصص بشؤون التقنية أبرز مواصفات هاتف Mi 10 الذي ينتظره عشاق أجهزة Xiaomi الذكية.

وتبعا للموقع فإن الهاتف الجديد سيكون واحدا من أكثر الهواتف الذكية تطورا في الأسواق، وسيحصل على شاشة Supеr АMOLED بمقاس 6.75 بوصة، بدقة عرض (30401440) بيكسل، فيها ثقب صغير بقسمها الأيسر من الأعلى مخصص للكاميرا الأمامية.

كما سيتعامل هذا الهاتف مع البيانات والصور والفيديوهات بسرعة عالية جدا بفضل معالج Snapdragon 855 الذي يعتبر أفضل معالج للهواتف في الأسواق حاليا، بالإضافة إلى ذاكرة الوصول العشوائي 810 جيجابايت، وذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128256512 جيجابايت.

وسيزود هذا الهاتف بماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 4850 ميلي أمبير بميزة الشحن السريع، ومنفذ USB Typе-C للشحن ونقل البيانات.

أما الكاميرا الأساسية للجهاز فستكون ثلاثية العدسة، متوضعة بشكل عمودي على الواجهة الخلفية، ومزودة بمستشعر رؤية إضافي موضوع بجانبها، سيساعد بتحديد عمق الصورة وإعطائها وضوحا أكبر في ظروف الإضاءة المنخفضة، والكاميرا الأمامية ستزود بتقنية التعرف على الوجه، لقفل الشاشة وإلغاء القفل بسرعة فائقة.

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