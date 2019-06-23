شواط: سأبذل كل ما بوسعي في هجوم تونس ضد أنجولا

عبر مهاجم النادي الصفافسي فراس شواط مرّة أخرى عن سعادته الكبيرة بوجوده في مصر لتمثيل منتخب تونس في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019.



وقال شواط في تصريح خصّ به الموقع الرسمي للاتحاد التونسي لكرة القدم: "هذه المرة الأولى التي سأشارك فيها مع منتخب تونس في مسابقة أفريقية بهذا الحجم، وإن شاء الله سأؤكد أنني أستحق ثقة الجهاز الفني، وسأبذل كل ما في وسعي لتقديم الإضافة المرجوة للخط الأمامي لمنتخب تونس".



وحول مدى استعدادات منتخب تونس لخوض أول مباراة له في المسابقة الأفريقية قال فراس شواط: "لقد قمنا بتحضيرات في مستوى الحدث كما أن نسق التدريبات ارتفع في الأيام الأخيرة، ويمكن القول إننا أصبحنا على أتم الجاهزية لدخول المسابقة، وتحقيق نتيجة إيجابية أمام أنجولا".



وختم فراس شواط حديثه قائلا: "كل المقابلات التي سنخوضها في الدورة لن تكون سهلة؛ ولذلك فنحن مطالبون بالتركيز وبعدم التهوين من إمكانيات أي منافس حتى ننجح في الذهاب بعيدا في هذه الدورة، ونسعد الجماهير التونسية".

