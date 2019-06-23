وزير بريطاني يزور إيران لحثها على خفض التصعيد مع واشنطن

يزور الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أندروموريسون، اليوم الأحد، إيران ليحثها على خفض التصعيد في المنطقة عاجلا.



كما تأتي زيارة المسئول البريطاني عقب إثارة مخاوف الممكلة المتحدة والمخاوف الدولية بشأن تصرفات إيران في المنطقة، والتهديد الذي أصدرته بشأن التوقف عن امتثالها لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي تظل بريطانيا ملتزمة به.



يأتي هذا في ظل التصعيد المستعر ما بين واشنطن وطهران، حيث أعلن ترامب فرض عقوبات جديدة على ايران الأسبوع الجاري حيث تراجع عن اطلاق الضربة العسكرية لها أخر الأسبوع الماضي حفاظا على حياة الإيرانيين حسبما أفاد، بينما قالت إيران إنها سوف ترد على انتهاكات قد تتعرض لهان يأتي هذا على خلفية إسقاط إيران طائرة أمريكية مسيرة الأسبوع الماضي.