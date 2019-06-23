أوبل تطرح Zafira Life في سبتمبر

أعلنت شركة أوبل طرح سيارتها Zafira Life الجديدة، في سبتمبرالمقبل، بـ 38 ألف يورو.



وأوضحت الشركة الألمانية أن Zafira Life تتوفر بقاعدتي عجلات بطول 4.60 و5.30 أمتار، ما يؤهلها لاستيعاب 9 مقاعد، والتمتع بحمولة تبلغ 3397 لترًا.



كما تتمتع السيارة بتجهيزات وأجواء في المقصورة الداخلية على مستوى يحاكي سيارات الركوب الخاصة، وتقدم السيارة بعض التجهيزات الإضافية مثل مقاعد الاسترخاء الجلدية، والسقف البانورامي وشاشة Head-up ونظام التحكم الأوتوماتيكي في مسافة الأمان.



وتحت غطاء الحيز الأمامي ينبض محرك ديزل سعة 1.5 لتر وبقوة 75 كيلووات102 حصان أو 88 كيلووات120 حصان، كما يتوفر محرك ديزل سعة 2.0 لتر وبقوة 110 كيلووات150 حصان أو 130 كيلووات177 حصان.



وتعتمد أقوى نسخ السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.



وتنطلق Zafira Life بسرعة قصوى تتراوح بين 160 و185 كلمس، مع معدل استهلاك يتراوح بين 6.0 و8.1 لتر100 كلم.



وتخطط أوبل لإنتاج نسخة كهربائية من Zafira Life بحلول 2021.

