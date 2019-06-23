تبييض الأسنان.. المزايا والمخاطر

يسعى الكثيرين للحصول على أسنان بيضاء للتمتع بمظهر جذاب مثل نجوم هوليوود،ولكن هناك العديد من المخاوف من الاثار الجانبية للتبيض.



وقال طبيب الأسنان الألماني ديتمار أوسترايش: "قبل التبييض يجب فحص الأسنان، ليتعرف طبيب الأسنان عما إذا كان يمكن التبييض أم لا، فعلى سبيل المثال يرجع تلون الأسنان في بعض الحالات إلى حوادث السقوط أو الصدمات، ويتسبب النزيف في ظهور السن بلون داكن، ولأنه يُظهر السن داكنة، فإن علاج الجذور لا يسمح بالتبييض الخارجي"



ولا يناسب جميع الأشخاص مثل المرضعات والحوامل، بالإضافة أنه غير مناسب عند تسوس الأسنان، أو فساد الحشو، أو عند وجود تلف في مينا الأسنان أو كسور، ففي مثل هذه الحالات قد تتسرب مادة التبييض إلى داخل السن، وتتسبب في آلام أو تلف الأسنان والأعصاب.



ولا يرى الأطباء خطورةً في التبييض، وأوضح بوير ذلك بقوله: "عند التبييض بصورة صحيحة يكون لها تأثير جانبي وحيد يتمثل في زيادة حساسية الأسنان للمواد الباردة والساخنة، وهو تأثير غالبًا ما يختفي بعد بضع ساعات أو قد يمتد إلى يومين أو ثلاثة".