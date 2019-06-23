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الأحد 23/يونيو/2019 - 10:05 ص

التعليم: فتح باب التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية اليوم

التعليم: فتح باب
نورهان عبدالرحمن
dostor.org/2682740

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، بدءً من اليوم 23 يونيو 2019 وحتى 15 يوليو 2019.

يأتى ذلك في إطار رؤية جمهورية مصر العربية 2030، وسعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير التعليم الفني بمصر ورفع كفاءة وجودة العملية التعليمية بالمدارس الفنية، فقد تم إطلاق نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية المطبق للمعايير الدولية لأول مرة بمصر العام الدراسي السابق.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية أصبحت في أقل من عام من بدء تطبيقها علامة مميزة في التعليم الفني المصرى، ويسعى الكثير من الطلاب من الحاصلين على الشهادة الإعدادية على الالتحاق بها، كما أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعد منظومة تعليمية متكاملة تطبق مناهج جديدة تقوم على نظام الجدارات، وتغيير نظام التقييم وتحويل عملية التعليم والتعلم لتصبح متمحورة حول الطالب ليصبح فاعلًا في العملية التعليمية.

وأضاف مجاهد أنه تم التوسع في التخصصات الفنية المطبقة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية لتضم العديد من المجالات المتنوعة والتي تحتاجها الصناعة المصرية والإقليمية والدولية بشكل كبير، مثل تخصص التركيبات الكهربائية، تبريد وتكييف الهواء، التصنيع الميكانيكى، التشطيبات المعمارية، الشبكات الصحية، نجارة العمارة، بالإضافة إلي الصيانة الميكانيكية، اللحام وتشكيل المعادن، البتروكيماويات، إدارة وتشغيل المطاعم، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

وقالت حبيبة عز مستشارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومنسق مشروع إصلاح التعليم، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تهدف إلى إعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي، من خلال منظومة متكاملة تقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص ومؤسسات تعليمية مرموقة؛ للحفاظ على جودة المدرسة والعملية التعليمية بها، ذلك بالإضافة إلى تطبيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية للمعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والمناهج الدراسية، المتبعة بها، وإعداد وتأهيل أفضل معلمين وموجهين وفق أحدث النظم والمعايير الدولية باعتبارهم أهم الدعائم الأساسية لتلك المنظومة.

وأضافت عز، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تقدم العديد من المميزات لطلابها كالشهادة المصرية ذات الجودة العالمية، أولوية تعيين المتميزين بمصانع وشركات الشريك الصناعي، والمكافآت المالية أثناء فترات التدريب، والأنشطة الرياضية والفنية، والرعاية الصحية، ذلك بالإضافة إلى تدريب عملي أثناء الدراسة، والبيئة التعليمية الممتازة.

واختتمت عز، بأن عملية اختيار الطلاب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية تتم وفق معايير محددة تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتراعي المساواة بين جميع المتقدمين، كضرورة اجتياز الطلاب المتقدمين للاختبارات التي تضعها الوزارة فى اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات، ذلك بالإضافة إلى ضرورة اجتيازهم المقابلات الشخصية والكشف الطبى اللذان يعقدان بالمدرسة المراد الالتحاق بها.

لمزيد من المعلومات حول كيفية التقديم وشروط الالتحاق بمدارس التكنولوجيا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني http:emis.gov.eg

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