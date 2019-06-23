المفوضة الروسية لحقوق الإنسان تدعو جورجيا لحماية مواطنيها

دعت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان تاتيانا موسكالكوفا المدافعة العامة الجورجية نينو لومياريا، إلى تقديم المساعدة في حماية حقوق المواطنين الروس، الذين يقيمون في البلاد.



وقالت المفوضية "إن أحداث تبليسي تثير مخاوف كبيرة، ونحن ندعو المدافعة العامة عن جورجيا نينو لومياريا إلى تقديم المساعدة لضمان حقوق وحريات المواطنين الروس في جورجيا".



وأشارت المفوضة إلى أن الأحداث التي تحدث حاليًا في جورجيا "غير مقبولة في مجتمع مصمم على احترام وحماية القيم الإنسانية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".



وشددت المفوصية على أن الوفد الروسي قد وصل إلى جلسة الجمعية البرلمانية الدولية المعنية بالأرثوذكسية (IAO) بدعوة من الجانب الجورجي لمناقشة الجوانب الإنسانية والروحية للتعاون بين أمم ذات الديانة ذاتها، التي تشترك في التاريخ المشترك لعدة قرون، ولكن لسوء الحظ، بدلًا من الحوار الثقافي، تم انتهاك حقوق الوفد الروسي برئاسة النائب سيرجي جافريلوف. وعلاوة على ذلك، كانت حياتهم في خطر واضطروا إلى مغادرة البلاد على الفور".