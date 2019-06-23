الفيس يرد على جماهير البرازيل

وجه البرازيلي داني ألفيس، رسالة لجماهير منتخب بلاده، بعد الفوز الساحق على بيرو بخماسية نظيفة، أمس السبت، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكوبا أمريكا.



وتأهل السيليساو للدور ربع النهائي باحتلال صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، متقدمًا على منتخب فنزويلا، الوصيف، بفارق نقطتين.



وخلال تصريحات لقناة "جلوبو" البرازيلية، قال ألفيس: "كنا نعلم بأنه عاجلًا أو آجلًا سيتحقق التوازن ونجني ثمار العمل الذي نقوم به".



وتطرق ألفيس للحديث عن صافرات استهجان الجماهير البرازيلية ضد لاعبي المنتخب في أول مباراتين، قائلًا: "نحن نمثل دولة، وإذا أطلقت صافراتك، فأنت تؤذي بلادك بذلك".



وأردف: "لقد رأينا أنه عندما نتحد معًا، فالنتائج تأتي على النحو الذي يريده الجميع، والأجواء تصبح إيجابية، وهذا ما نريده، فنحن هنا من أجل إعادة الترابط بيننا وتقديم بطولة مميزة لبلادنا".



وأشار ألفيس إلى الدور الإيجابي، الذي لعبه هدف كاسيميرو المبكر، موضحا: "عندما تسجل هدفًا، تشعر بصفاء ذهني أثناء المباراة، وعندما تغيب الأهداف، فإن القلق يبقى ملازمًا للاعبين".



وينتظر المنتخب البرازيلي معرفة منافسه القادم في الدور ربع النهائي، والذي سيكون صاحب المركز الثالث من بين المجموعتين الثانية والثالثة، ليتواجها الخميس المقبل على ملعب جريميو أرينا.



وتوقع ألفيس، أن تكون المواجهة التي تنتظر فريقه في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا "معقدة للغاية" بغض النظر عما إذا كانت أمام الأرجنتين أو منتخب آخر.



وواصل: "أي خصم سنواجهه الآن سيكون معقدا. لا يمكن التشكيك في أي منافس، لذا فنحن مستعدون للدور المقبل".



وأبدى ألفيس سعادته بـ"مساعدة الفريق على الفوز" وبتحقيق "الهدف الرئيسي" وهو بلوغ ربع نهائي كوبا أمريكا في صدارة المجموعة الأولى.