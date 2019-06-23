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الأحد 23/يونيو/2019 - 10:03 ص

31 مصابا في أحدث حصيلة لضحايا زلزال "سيتشوان" بالصين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2682736

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة قونغشيان بمدينة ييبين في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين مساء أمس بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، لتصل إلى 31 مصابا.

وذكر مسؤولو المقاطعة –في مؤتمر صحفي اليوم الأحد- أن 21 من المصابين لايزالون يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما غادر 10 مصابين المستشفى بعد تلقيهم العلاج، مشيرة إلى أن حالة المصابين مستقرة.

وأضاف مسؤولو المقاطعة أن زلزالا بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر تم رصده صباح اليوم بالتوقيت المحلي لبكين في محافظة قونغشيان بمدينة ييبين في المقاطعة، لافتين في الوقت نفسه إلى أن جهود الإغاثة لاتزال مستمرة، وأن إمدادات الكهرباء والمياه تم استعادتها بالكامل.

وكان زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر قد ضرب محافظة تشانغنينغ التابعة لمدينة ييبين بمقاطعة سيتشوان الاثنين الماضي، أسفر عن مصرع 13 شخصا وإصابة 220 آخرين، وتسبب في إجلاء 80 ألف شخص.

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