القاهرة : الأحد 23 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:22 م

حبس متهم خطف فتاة وعاشرها جنسيًا لمدة شهر في الطالبية
12:08 م

كيف نجحت مصر في تعزيز علاقة الاتحاد الأفريقي بشركاء التنمية الدوليين
11:30 ص

ضبط 1302 قضية تهرب ضريبي بقيمة 1.7 مليار جنيه
09:36 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحاني الفيزياء والتاريخ المتداولين
03:57 م

"التنمية المحلية": انتشار القمامة والتكاتك بشوارع المحلة الكبرى
10:56 ص

مدة سريان رخصة ظهور رجال الدين بوسائل الإعلام في القانون الجديد
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
حوادث
الأحد 23/يونيو/2019 - 08:47 ص

إصابة شخصين في حادث تصادم بطريق الفيوم الصحراوى

إصابة شخصين في حادث
شيماء حسين
dostor.org/2682662

أصيب شخصان فى حادث سيارتين أعلى طريق الفيوم الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الفيوم الصحراوى، بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

فيما أصيب شخص، بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره بطريق الإسماعيلية الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الإسماعيلية الصحراوى، بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 16 ساعة

حبس متهم خطف فتاة وعاشرها جنسيًا لمدة شهر في الطالبية

منذ حوالي 22 ساعة

ضبط 1302 قضية تهرب ضريبي بقيمة 1.7 مليار جنيه

منذ أقل من شهر

إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل

منذ أقل من شهر

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

منذ أقل من شهر

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية

منذ أقل من شهر

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة

الآن

كل ما تريد معرفته عن قانون تنظيم التمويل الاستهلاكى

5 نصائح "نباتية" من أجل صحة أفضل

الجيش اليمنى يعلن إلحاق خسائر بـ"الحوثين" بهجوم شمال الضالع

"الكور البلدى".. مهنة البحث عن المشقة والمتاعب بالوادى الجديد

ads
ads
الأكثر قراءة

وفاة رئيس أركان الجيش الأثيوبى فى إطلاق نار

سعر "الدولار" اليوم الأحد 23 يونيو 2019

أسعار الذهب اليوم الأحد 23 يونيو 2019

استطلاع: أعضاء برشلونة يرفضون عودة نيمار

ألبومات الصور

بالصور.. ضبط 300 كيلو أسماك مجمدة منتهية الصلاحية فى الأقصر

مباراة الكونغو وأوغندا في كأس الأمم الأفريقية مصر 2019

"أمم أفريقيا" فى عزبة صلاح الدين بالقليوبية

حفل الفنان محمود الليثي في الجامعة الأمريكية

رياضة

برشلونة يؤجل صفقة جريزمان

بنما تهزم جيانا "4-2" فى الكأس الذهبية

رونالدو: أحب مواجهة المنافسين الأقوياء.. وصافرات الاستهجان

نجم الساعة

ميريل ستريب تطفئ شمعتها السبعين اليوم (صور)

الأكثر قراءة

وفاة رئيس أركان الجيش الأثيوبى فى إطلاق نار

سعر "الدولار" اليوم الأحد 23 يونيو 2019

أسعار الذهب اليوم الأحد 23 يونيو 2019

استطلاع: أعضاء برشلونة يرفضون عودة نيمار

الرئيس نيوز

انطلاق المشاورات المصرية الروسية في إطار صيغة 2+2 بعد غد

"يوم أفريقيا".. طوابع بريد نادرة لدول القارة عام 1969

أحد شباب حملة "تنظيف الاستاد": لم أتوقع أن يشجعنا الرئيس بنفسه على ذلك

إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الموريتانية

بتهمة تتعلق بانقلاب 1989.. النيابة تستمع لأقوال "المهدي" ضد "البشير"

كشكول

8 يوليو.. قادة التعليم العالي بإفريقيا في ضيافة جامعة الأزهر

ساويرس: لا توجد سوى إجابة واحدة لسؤال قاعدة "لينز" في امتحان فيزياء الثانوية

توجيهات من "التعليم "للمدارس الثانوية بشان نتيجة أولي ثانوي

رئيس أسيوط الأزهرية يكرم أول الشهادة الإبتدائية

طالب بالمعاهد الأزهرية يلقى خطبة باللغة الانجليزية بالمعسكر الصيفى

الأمصار

ترامب: الاتفاق النووي منح إيران 150 مليار دولار

اليمن يوقف استيراد النفط من 3 موانئ عربية

رسميًا.. روسيا توسع حدودها الجغرافية

أكثر من 1000 شخص يتظاهرون ضد الإرهاب اليميني بألمانيا

تشكيل منتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا في مباراتهما الأولى بكأس الأمم الإفريقية

مرايا الابداع

كبسولة الأحلام المخبأة

جبل الحكايات

ads
منوعات

رؤية كوكب عطارد فى السماء الليلة المقبلة تسدل الستار على شهر يونيو

طيران تايوانية تلغى أكثر من 500 رحلة مع استمرار إضراب أطقم الضيافة

دراسة: الحصول على أجازة مفيد لصحة القلب

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

دراسة: اللحوم المصنعة قد تؤدى إلى الإصابة بمرض التوحد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎