القاهرة : الأحد 23 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:22 م

حبس متهم خطف فتاة وعاشرها جنسيًا لمدة شهر في الطالبية
12:08 م

كيف نجحت مصر في تعزيز علاقة الاتحاد الأفريقي بشركاء التنمية الدوليين
11:30 ص

ضبط 1302 قضية تهرب ضريبي بقيمة 1.7 مليار جنيه
09:36 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحاني الفيزياء والتاريخ المتداولين
03:57 م

"التنمية المحلية": انتشار القمامة والتكاتك بشوارع المحلة الكبرى
10:56 ص

مدة سريان رخصة ظهور رجال الدين بوسائل الإعلام في القانون الجديد
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
عالم
الأحد 23/يونيو/2019 - 08:41 ص

زعماء جنوب شرق آسيا يناقشون أزمة الروهينجا ونزاع بحر الصين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمينة ذكي
dostor.org/2682657

التقى زعماء جنوب شرق آسيا اليوم الأحد، لليوم الثاني بقمة بانكوك، حيث كان من المتوقع أن يناقشوا القضايا الإقليمية الملحة بما في ذلك محنة روهينجياس الفارين من ميانمار ونزاع بحر الصين الجنوبي.

يأتي هذا فيما تبنى زعماء الدول العشر يوم السبت بيانا مشتركا لمكافحة التلوث البحري، وأكدوا على أهمية اتفاقية التجارة الإقليمية التي اقترحتها الصين لأول مرة.

يواجه قادة الآسيان دعوات من جماعات حقوقية لإعادة التفكير في دعم خطط إعادة المسلمين الروهينجا الذين فروا من ميانمار الدولة العضو، حيث يقول نشطاء إن العائدين قد يواجهون التمييز والاضطهاد.

فقد عبر أكثر من 700،000 من الروهينجا إلى بنجلاديش في عام 2017، طبقًا لوكالات الأمم المتحدة، بعد حملة قمع قام بها جيش ميانمار بسبب هجمات متمردي الروهينجا على قوات الأمن.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر

منذ 5 أيام

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية

منذ اسبوع

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان

منذ اسبوع

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر

منذ اسبوع

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام

منذ أقل من شهر

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"

الآن

كل ما تريد معرفته عن قانون تنظيم التمويل الاستهلاكى

5 نصائح "نباتية" من أجل صحة أفضل

الجيش اليمنى يعلن إلحاق خسائر بـ"الحوثين" بهجوم شمال الضالع

"الكور البلدى".. مهنة البحث عن المشقة والمتاعب بالوادى الجديد

ads
ads
الأكثر قراءة

سعر "الدولار" اليوم الأحد 23 يونيو 2019

أسعار الذهب اليوم الأحد 23 يونيو 2019

استطلاع: أعضاء برشلونة يرفضون عودة نيمار

مفاجأة.. هل يصبح أردوغان مرشدًا عامًا لجماعة الإخوان؟

ألبومات الصور

بالصور.. ضبط 300 كيلو أسماك مجمدة منتهية الصلاحية فى الأقصر

مباراة الكونغو وأوغندا في كأس الأمم الأفريقية مصر 2019

"أمم أفريقيا" فى عزبة صلاح الدين بالقليوبية

حفل الفنان محمود الليثي في الجامعة الأمريكية

رياضة

برشلونة يؤجل صفقة جريزمان

بنما تهزم جيانا "4-2" فى الكأس الذهبية

رونالدو: أحب مواجهة المنافسين الأقوياء.. وصافرات الاستهجان

نجم الساعة

ميريل ستريب تطفئ شمعتها السبعين اليوم (صور)

الأكثر قراءة

سعر "الدولار" اليوم الأحد 23 يونيو 2019

أسعار الذهب اليوم الأحد 23 يونيو 2019

استطلاع: أعضاء برشلونة يرفضون عودة نيمار

مفاجأة.. هل يصبح أردوغان مرشدًا عامًا لجماعة الإخوان؟

الرئيس نيوز

انطلاق المشاورات المصرية الروسية في إطار صيغة 2+2 بعد غد

"يوم أفريقيا".. طوابع بريد نادرة لدول القارة عام 1969

أحد شباب حملة "تنظيف الاستاد": لم أتوقع أن يشجعنا الرئيس بنفسه على ذلك

إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الموريتانية

بتهمة تتعلق بانقلاب 1989.. النيابة تستمع لأقوال "المهدي" ضد "البشير"

كشكول

8 يوليو.. قادة التعليم العالي بإفريقيا في ضيافة جامعة الأزهر

ساويرس: لا توجد سوى إجابة واحدة لسؤال قاعدة "لينز" في امتحان فيزياء الثانوية

توجيهات من "التعليم "للمدارس الثانوية بشان نتيجة أولي ثانوي

رئيس أسيوط الأزهرية يكرم أول الشهادة الإبتدائية

طالب بالمعاهد الأزهرية يلقى خطبة باللغة الانجليزية بالمعسكر الصيفى

الأمصار

ترامب: الاتفاق النووي منح إيران 150 مليار دولار

اليمن يوقف استيراد النفط من 3 موانئ عربية

رسميًا.. روسيا توسع حدودها الجغرافية

أكثر من 1000 شخص يتظاهرون ضد الإرهاب اليميني بألمانيا

تشكيل منتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا في مباراتهما الأولى بكأس الأمم الإفريقية

مرايا الابداع

كبسولة الأحلام المخبأة

جبل الحكايات

ads
منوعات

رؤية كوكب عطارد فى السماء الليلة المقبلة تسدل الستار على شهر يونيو

طيران تايوانية تلغى أكثر من 500 رحلة مع استمرار إضراب أطقم الضيافة

دراسة: الحصول على أجازة مفيد لصحة القلب

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: اللحوم المصنعة قد تؤدى إلى الإصابة بمرض التوحد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎