زعماء جنوب شرق آسيا يناقشون أزمة الروهينجا ونزاع بحر الصين

التقى زعماء جنوب شرق آسيا اليوم الأحد، لليوم الثاني بقمة بانكوك، حيث كان من المتوقع أن يناقشوا القضايا الإقليمية الملحة بما في ذلك محنة روهينجياس الفارين من ميانمار ونزاع بحر الصين الجنوبي.



يأتي هذا فيما تبنى زعماء الدول العشر يوم السبت بيانا مشتركا لمكافحة التلوث البحري، وأكدوا على أهمية اتفاقية التجارة الإقليمية التي اقترحتها الصين لأول مرة.



يواجه قادة الآسيان دعوات من جماعات حقوقية لإعادة التفكير في دعم خطط إعادة المسلمين الروهينجا الذين فروا من ميانمار الدولة العضو، حيث يقول نشطاء إن العائدين قد يواجهون التمييز والاضطهاد.



فقد عبر أكثر من 700،000 من الروهينجا إلى بنجلاديش في عام 2017، طبقًا لوكالات الأمم المتحدة، بعد حملة قمع قام بها جيش ميانمار بسبب هجمات متمردي الروهينجا على قوات الأمن.