"عنف الطالبية" و"وقف عرض فيلم كازابلانكا" أبرز محاكمات اليوم

تشهد محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات الهامة التي تهم الرأي العام، وأبرزها محاكمة 4 متهمين بأحداث عنف الطالبية والحكم في دعوى وقف عرض فيلم كازابلانكا.



محاكمة 4 متهمين بأحداث عنف الطالبية



تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين بأحداث عنف الطالبية.



ووجهت النيابة العامة للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهم حيازة أسلحة نارية، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، والتظاهر بدون تصريح، والشروع فى القتل، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.





الحكم في دعوى وقف عرض فيلم كازابلانكا



تصدر محكمة الأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، حكمها في دعوى وقف عرض فيلم "كازابلانكا".



وقدمت شركة "برافو بروديكشن"للإنتاج السينمائي، من أكبر شركات الإنتاج السينمائي بالمملكة المغربية، دعوى إلى الأمور المستعجلة، ضد المنتج المصري وليد جمال منصور شعلان، وشهرته وليد منصور، منتج فيلم كازابلانكا، عن طريق محاميها في مصر المستشار أحمد عبدالفتاح الجندي؛ بسبب تملصه من أداء مستحقات الشركة، ولوقف عرض فيلم " كازبلانكا".



وحسب ما كشفته تقارير إخبارية مصرية فإنه إضافة إلى هذه الدعوى، أرفقت بها عدة شكاوى الشركة للجهات المختصة في مصر، وهي نقابة المهن السينمائية وغرفة صناعة السينما والرقابة على المصنفات الفنية.



وتضم شكوى الشركة ضد وليد منصور إخلال التعاقد المبرم بينهما بتاريخ 25 ديسمبر 2018، بشأن تنفيذ المهام الإنتاجية لفيلم «كازبلانكا» في المغرب، وعدم سداد المنتج وليد منصور ٧٠ ألف دولار أمريكي مستحقات هذه الشركة من إجمالي مبلغ ١٨٦٠٠٠ دولار أمريكي.



وطالبت الشركة المدعية بوقف عرض فيلم كازبلانكا، وسحب جميع نسخه من جميع دور العرض، ومنع تداوله في الفيديو، ومنع عرضه في أي مكان، وفي أي وسيلة عرض بصرية وسمعية خارج وداخل جمهورية مصر العربية.



يذكر أن فيلم "كازابلانكا" من بطولة أمير كرارة، إياد نصار، عمرو عبد الجليل، غادة عادل، لبلبة، محمود البزاوي، والفنان الصاعد أحمد داش، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي.