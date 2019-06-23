دبلوماسي رفيع المستوى من كوريا الشمالية يبدأ زيارة إلى روسيا

بدأ نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي ريم تشونج إيل اليوم الأحد زيارة رسمية إلى روسيا تستغرق أربعة أيام.



ورحلة الدبلوماسي الشمالي إلى روسيا هي الثانية له منذ ترقيته في نوفمبر الماضي لتولي شئون الملف الأوروبي وشئون روسيا داخل وزارة الخارجية.



يُشار إلى أن ريم التقى بنظيرة الروسي ايجور مورجولوف في مارس الماضي؛ حيث ناقشا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والجدول الزمني للاتصالات الدبلوماسية بينهما.



كما شارك فى فعاليات الاحتفال بالذكرى السنوية السبعين للاتفاقية التى تم توقيعها بشأن التعاون الاقتصادى والثقافى بين البلدين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.



يُشار إلى أن كوريا الشمالية وروسيا أجريتا مؤخرا سلسلة من المحادثات لتعزيز التعاون فى مختلف القطاعات، إذ أجرى البلدان الأسبوع الماضى محادثات تجارية فى موسكو ووقعا مذكرة تفاهم حول التعاون فى قطاع السياحة.