مقتل رئيس حكومة ولاية أمهرة الإثيوبية عقب محاولة الانقلاب

أفادت وسائل إعلام رسمية أثيوبية اليوم الأحد، مقتل رئيس حكومة ولاية أمهرة الإثيوبية ومسؤول آخر في الولاية عقب محاولة انقلابية.



يأتي هذا بعد ساعات قليلة من وفاة رئيس أركان الجيش سيري ميكونين، الذي تعرض لإطلاق نار وذلك بعد ساعات من أنباء عن محاولة انقلاب فاشلة ضد حكومة ولاية أمهرة، حسبما صرح متحدث باسم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لرويترز في وقت مبكر اليوم الأحد.



وظهر أبي أحمد على التلفزيون الرسمي في وقت متأخر يوم السبت،وقال إن بعض المسؤولين في حكومة أمهرة كانوا في اجتماع عندما وقعت محاولة انقلاب، وأضاف "قتل عدد قليل من الأشخاص بينما أصيب آخرون".



وقال البريجادير جنرال تفيرا مامو، قائد القوات الخاصة في أمهرة للتلفزيون الحكومي اليوم الأحد إن "معظم الأشخاص الذين قاموا بمحاولة الانقلاب تم اعتقالهم، رغم أن عددا قليلا منهم ما زالوا طلقاء".