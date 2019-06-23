العثور على جثة لضحية كورية جنوبية في نهر الدانوب بالمجر

عُثور على جثة يعتقد أنها تعود لضحية كورية جنوبية من ضحايا غرق قارب سياحي الشهر الماضي في نهر الدانوب، وذلك على بعد حوالي 30 كيلومترا من موقع الحادث، وفق ما أعلنه مسؤولون اليوم الأحد.



وتم العثور على الجثة من قبل صياد مجري على بعد حوالي 30 كيلومترا من موقع الحادث في نهر الدانوب في حوالي الساعة 10:08 مساء يوم السبت، وفقا لفريق الاستجابة الذي أرسلته حكومة كوريا الجنوبية إلى بوداسبت.



وسيقوم الفريق الكوري الجنوبي بالتعاون مع السلطات المجرية، بتحديد ما إذا كانت الجثة لأحد الكوريين الجنوبيين الثلاثة الذين ما زالوا مفقودين بعد الحادث في 29 مايو.



غرق القارب "هابلياني" المخصص لمشاهدة معالم المدينة، والذي كان على متنه 33 سائحا كوريا واثنين من أفراد الطاقم المجري، بعد اصطدامه بسفينة سياحية أكبر في ذلك اليوم.



تم إنقاذ سبعة من الركاب الكوريين الجنوبيين على الفور، ولكن تم العثور على 23 آخرين ميتين في مكان الحادث أو على طول النهر في وقت لاحق، وترك ثلاثة في عداد المفقودين. وتوفي اثنان من أفراد الطاقم المجري أيضا.



وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم رفع القارب الغارق تحت الماء، وتواصل الشرطة المجرية تحقيقها لكشف ملبسات حادث الاصطدام.