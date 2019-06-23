القاهرة : الأحد 23 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:22 م

حبس متهم خطف فتاة وعاشرها جنسيًا لمدة شهر في الطالبية
12:08 م

كيف نجحت مصر في تعزيز علاقة الاتحاد الأفريقي بشركاء التنمية الدوليين
11:30 ص

ضبط 1302 قضية تهرب ضريبي بقيمة 1.7 مليار جنيه
09:36 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحاني الفيزياء والتاريخ المتداولين
03:57 م

"التنمية المحلية": انتشار القمامة والتكاتك بشوارع المحلة الكبرى
10:56 ص

مدة سريان رخصة ظهور رجال الدين بوسائل الإعلام في القانون الجديد
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
عالم
الأحد 23/يونيو/2019 - 08:04 ص

العثور على جثة لضحية كورية جنوبية في نهر الدانوب بالمجر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2682650

عُثور على جثة يعتقد أنها تعود لضحية كورية جنوبية من ضحايا غرق قارب سياحي الشهر الماضي في نهر الدانوب، وذلك على بعد حوالي 30 كيلومترا من موقع الحادث، وفق ما أعلنه مسؤولون اليوم الأحد.

وتم العثور على الجثة من قبل صياد مجري على بعد حوالي 30 كيلومترا من موقع الحادث في نهر الدانوب في حوالي الساعة 10:08 مساء يوم السبت، وفقا لفريق الاستجابة الذي أرسلته حكومة كوريا الجنوبية إلى بوداسبت.

وسيقوم الفريق الكوري الجنوبي بالتعاون مع السلطات المجرية، بتحديد ما إذا كانت الجثة لأحد الكوريين الجنوبيين الثلاثة الذين ما زالوا مفقودين بعد الحادث في 29 مايو.

غرق القارب "هابلياني" المخصص لمشاهدة معالم المدينة، والذي كان على متنه 33 سائحا كوريا واثنين من أفراد الطاقم المجري، بعد اصطدامه بسفينة سياحية أكبر في ذلك اليوم.

تم إنقاذ سبعة من الركاب الكوريين الجنوبيين على الفور، ولكن تم العثور على 23 آخرين ميتين في مكان الحادث أو على طول النهر في وقت لاحق، وترك ثلاثة في عداد المفقودين. وتوفي اثنان من أفراد الطاقم المجري أيضا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم رفع القارب الغارق تحت الماء، وتواصل الشرطة المجرية تحقيقها لكشف ملبسات حادث الاصطدام.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر

منذ 5 أيام

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية

منذ اسبوع

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان

منذ اسبوع

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر

منذ اسبوع

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام

منذ أقل من شهر

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"

الآن

كل ما تريد معرفته عن قانون تنظيم التمويل الاستهلاكى

5 نصائح "نباتية" من أجل صحة أفضل

الجيش اليمنى يعلن إلحاق خسائر بـ"الحوثين" بهجوم شمال الضالع

"الكور البلدى".. مهنة البحث عن المشقة والمتاعب بالوادى الجديد

ads
ads
الأكثر قراءة

وفاة رئيس أركان الجيش الأثيوبى فى إطلاق نار

سعر "الدولار" اليوم الأحد 23 يونيو 2019

أسعار الذهب اليوم الأحد 23 يونيو 2019

استطلاع: أعضاء برشلونة يرفضون عودة نيمار

ألبومات الصور

بالصور.. ضبط 300 كيلو أسماك مجمدة منتهية الصلاحية فى الأقصر

مباراة الكونغو وأوغندا في كأس الأمم الأفريقية مصر 2019

"أمم أفريقيا" فى عزبة صلاح الدين بالقليوبية

حفل الفنان محمود الليثي في الجامعة الأمريكية

رياضة

برشلونة يؤجل صفقة جريزمان

بنما تهزم جيانا "4-2" فى الكأس الذهبية

رونالدو: أحب مواجهة المنافسين الأقوياء.. وصافرات الاستهجان

نجم الساعة

ميريل ستريب تطفئ شمعتها السبعين اليوم (صور)

الأكثر قراءة

وفاة رئيس أركان الجيش الأثيوبى فى إطلاق نار

سعر "الدولار" اليوم الأحد 23 يونيو 2019

أسعار الذهب اليوم الأحد 23 يونيو 2019

استطلاع: أعضاء برشلونة يرفضون عودة نيمار

الرئيس نيوز

انطلاق المشاورات المصرية الروسية في إطار صيغة 2+2 بعد غد

"يوم أفريقيا".. طوابع بريد نادرة لدول القارة عام 1969

أحد شباب حملة "تنظيف الاستاد": لم أتوقع أن يشجعنا الرئيس بنفسه على ذلك

إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الموريتانية

بتهمة تتعلق بانقلاب 1989.. النيابة تستمع لأقوال "المهدي" ضد "البشير"

كشكول

8 يوليو.. قادة التعليم العالي بإفريقيا في ضيافة جامعة الأزهر

ساويرس: لا توجد سوى إجابة واحدة لسؤال قاعدة "لينز" في امتحان فيزياء الثانوية

توجيهات من "التعليم "للمدارس الثانوية بشان نتيجة أولي ثانوي

رئيس أسيوط الأزهرية يكرم أول الشهادة الإبتدائية

طالب بالمعاهد الأزهرية يلقى خطبة باللغة الانجليزية بالمعسكر الصيفى

الأمصار

ترامب: الاتفاق النووي منح إيران 150 مليار دولار

اليمن يوقف استيراد النفط من 3 موانئ عربية

رسميًا.. روسيا توسع حدودها الجغرافية

أكثر من 1000 شخص يتظاهرون ضد الإرهاب اليميني بألمانيا

تشكيل منتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا في مباراتهما الأولى بكأس الأمم الإفريقية

مرايا الابداع

كبسولة الأحلام المخبأة

جبل الحكايات

ads
منوعات

رؤية كوكب عطارد فى السماء الليلة المقبلة تسدل الستار على شهر يونيو

طيران تايوانية تلغى أكثر من 500 رحلة مع استمرار إضراب أطقم الضيافة

دراسة: الحصول على أجازة مفيد لصحة القلب

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: اللحوم المصنعة قد تؤدى إلى الإصابة بمرض التوحد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎