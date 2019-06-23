بومبيو: إيران أسقطت طائرة كانت تحلق فوق المجال الدولي

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة "أظهرت دون أدنى شك" أن الطائرة المسيرة كانت في المجال الجوي الدولي.



وأضاف "عندما يقرر النظام الإيراني التخلي عن العنف ويقابل دبلوماسيتنا بدبلوماسية فإنه يعرف كيف يتواصل معنا... إلى ذلك الحين ستشتد حملة العزلة الدبلوماسية والضغط الاقتصادي ضد النظام".



يأتي ذلك في أعقاب إسقاط طهران لطائرة مسيرة أمريكية قالت إيران إنها حلقت فوق مياهها الإقليمية.



ونفى أيضا وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، تقارير تفيد بأن القوات الأمريكية سوف تقوم بإجلاء أفراد من قاعدة عسكرية في العراق، عقب انتشار أنباء من مصادر عسكرية قالت "إنها تلقت تهديدات أمنية محتملة للقاعدة العسكرية الأمريكية في العراق".