ظريف: الطائرة المسيرة الأمريكية حلقت فوق مياه إيران الإقليمية

ذكرت وكالة فارس للأنباء أن وزارة الخارجية الإيرانية، استدعت القائم بالأعمال الإماراتي يوم السبت، للاحتجاج على سماح بلاده للطائرة المسيرة بالانطلاق من قاعدة عسكرية أمريكية على أراضيها.



ونشر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خريطة على تويتر اليوم الأحد، مزودة بإحداثيات مفصلة قال إنها تظهر الطائرة الأمريكية المسيرة التي أسقطتها إيران يوم الخميس الماضي، كانت تحلق فوق المياه الإقليمية لإيران.



يأتي هذا على خلفية اسقاط الحكومة الإيرانية طائرة أمريكية مسيرة الخميس الماضي، وهو الأمر الذي أثار حفيظة واشنطن، فيما أعلنت ترامب أنه سوف يفرض المزيد من العقوبات على إيران ولكنه تراجع في اللحظة الأخيرة حفاظا على أرواح الشعب الإيراني فيما بدا بالأمر غير الطبيعي بالنسبة لترامب.