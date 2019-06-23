إيران: لن نسمح بأي انتهاك لحدودنا

قال وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية، عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله "بغض النظر عن أي قرار يتخذه (المسؤولون الأمريكيون)،. لن نسمح بأي انتهاك لحدود إيران. ستواجه إيران بحزم أي عدوان أو تهديد أمريكي".



وتحدث قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني بنبرة متحدية مشابهة وذلك في تعليقات نقلتها وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء.



وقال قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري البريجادير جنرال أمير علي حاجي زادة "إذا تكرر الانتهاك فسيتكرر ردنا أيضا... من المحتمل أن هذا التعدي من الأمريكيين نفذه جنرال أو بعض العناصر".



جاء ذلك ردا على إعلان الإدارة الأمريكية أنها سوف تفرض المزيد من العقوبات على طهران.