ترامب يبحث فرض عقوبات "جديدة" على إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاحد إنه سيفرض عقوبات جديدة على إيران لكنه أوضح أنه يرغب في إبرام اتفاق لدعم اقتصادها المتعثر وذلك في خطوة تهدف على ما يبدو لتخفيف التوتر عقب إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة.



ودمر صاروخ إيراني طائرة استطلاع أمريكية من طراز جلوبال هوك يوم الخميس في حادث قالت واشنطن إنه وقع في المجال الجوي الدولي.



وقال ترامب يوم السبت إنه تراجع عن ضربة عسكرية ردا على إسقاط الطائرة لأنها ربما كانت ستسفر عن مقتل 150 شخصا.



وكررت طهران يوم الاحد إن الطائرة المسيرة أسقطت فوق أراضيها وقالت إنها سترد بحزم على أي تهديد أمريكي.



وفي تصريحات له في واشنطن يوم الأحد، قبل توجهه إلى منتجع كامب ديفيد، أشار ترامب إلى أن حكومته تنتهج نهجا دبلوماسيا بالتحرك لفرض عقوبات جديدة وذلك للضغط على طهران.



وقال ترامب إن العمل العسكري مطروح "دوما على الطاولة" لكنه أضاف أنه مستعد للتوصل سريعا إلى اتفاق مع إيران قال إنه سيدعم اقتصادها المتعثر.



وقال ترامب إن الاتفاق سيكون تحت شعار "دعنا نجعل إيران عظيمة مجددا".



وكتب لاحقا على تويتر من كامب ديفيد "سنفرض عقوبات إضافية كبيرة على إيران يوم الثلاثاء: اتطلع إلى اليوم الذي تُرفع فيه العقوبات عن إيران، وتصبح أمة منتجة ومزدهرة مجددا".