مستوطنون يهاجمون المركبات المارة جنوب جنين

هاجم عشرات المستوطنين، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، المركبات المارة على شارع جنين- نابلس، ومارسوا أعمال العربدة، بالقرب من مستوطنة "حومش" المخلاة.



وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا مستوطنة "حومش" المخلاة جنوب جنين، في خطوة استفزازية، وهاجموا المركبات المارة على شارع جنين– نابلس بالقرب من مدخل المستوطنة، ومارسوا أعمال العربدة وتوجيه الشتائم والكلمات النابية على المارة تحت حماية جيش الاحتلال.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، أربعة فتية من بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية لـــ"وفا"، بأن الاعتقالات جرت في منطقتي جبل الموالح وشارع الصف بمدينة بيت لحم، حيث تم اعتقال كل من: تامر ناصر عواد (17 عاما)، ومصطفى موسى حجازي (17 عاما)، ويزن عطا الهريمي (17 عاما)، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.