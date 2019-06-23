الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من القدس وأربعة فتية من بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، 10 مواطنين على الأقل، من القدس، 7 منهم من بلدة العيسوية وسط القدس، و3 من القدس القديمة.



وعرف من بين المعتقلين: حسام عليان، وعبد القادر داري، وأكرم مصطفى، ومجد بشير أحمد، ونور الدين محيسن، ومحمد رأفت داري، وأيوب أبو الحمص وجميعهم من بلدة العيسوية.



كما اعتقلت قوات الاحتلال من شارع الواد في البلدة القديمة: عبادة نجيب، ومحمود نجيب، وابراهيم ابو اسنينة.



واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، أيضا أربعة فتية من بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية لـــ"وفا"، بأن الاعتقالات جرت في منطقتي جبل الموالح وشارع الصف بمدينة بيت لحم، حيث تم اعتقال كل من: تامر ناصر عواد (17 عاما)، ومصطفى موسى حجازي (17 عاما)، ويزن عطا الهريمي (17 عاما)، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.



فيما اعتقلت قوات الاحتلال الفتى رياض طلال العمور (15 عاما) من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، بعد دهم منزل والده وتفتيشه. علما أن والده تم اعتقاله مساء أمس على حاجز الكونتينر أثناء عودته من عمله.