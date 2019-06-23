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تكنولوجيا
الأحد 23/يونيو/2019 - 07:48 ص

مبيعات "جلاكسى إس 10" تتخطى المليون فى كوريا الجنوبية

مبيعات جلاكسى إس
مبيعات "جلاكسى إس 10" تتخطى المليون فى كوريا الجنوبية
وكالات
dostor.org/2682636

أعلنت شركة "سامسونج للإلكترونيات" اليوم الأحد أن مبيعات هاتفها "جلاكسي إس 10" بنسخته التي تدعم تقنيات شبكات الجيل الخامس تخطت المليون وحدة في كوريا الجنوبية وحدها وذلك بعد 80 يوما فقط من إطلاق الهاتف.

ذكر عملاق التكنولوجيا الكوري أن مبيعات "جلاكسي إس 10" تخطت المليون وحدة خلال عطلة الأسبوع بعد إطلاقه في الـ5 من شهر أبريل الماضي.

وأضافت الشركة التي تعد أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم قائلة إن متوسط عدد الهواتف من النوع سالف الذكر التي تم بيعها في اليوم وصل إلى 15 ألف وحدة تقريبا.

وفي الشأن، علق مسئول من شركة "إس كي تليكوم" - كبرى شركات الاتصالات بالبلاد: "تمكنت شركات الاتصالات المختلفة من أسر العملاء بعروض دعم مغرية، ومن المتوقع أن يتسع سوق الهواتف الذكية التي تدعم تقنيات شبكات الجيل الخامس بطرح الموديلات الجديدة."

أطلقت شركة "إل جي إلكترونيكس" المنافس المحلي الأصغر لسامسونغ، هاتفها الذكي "في 50 ثينكيو" والذي يدعم تقنيات شبكات الجيل الخامس، متلقية استجابة ايجابية بالسوق الكورية حيث حقق الهاتف مبيعات وصلت إلى 280 ألف وحدة منذ بدء بيعه في الـ10 من مايو الماضي، وفقا للمصادر.

هذا ومن المنتظر أن تطلق سامسونغ الإصدار الجديد من هاتفها المتميز بالشاشة الكبيرة "جلاكسي نوت 10" في أواخر شهر أغسطس المقبل في كوريا الجنوبية.

بيد أن الإصدار الحديث من "جلاكسي نوت" سيقتصر على نسخة واحدة تدعم تقنيات شبكات الجيل الخامس في السوق المحلي بكوريا الجنوبية، بعكس إصدارها لهاتف "جلاكسي إس 10" والذي جاء بـ4 نسخ مختلفة.

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