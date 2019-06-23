عدد مشاهدى فيلم "طفيلى" يتجاوز 9 ملايين مشاهد فى كوريا الجنوبية

تجاوز عدد مشاهدي فيلم "طفيلي" للمخرج الكوري الجنوبي بونغ جون-هو 9 ملايين مشاهد بعد مرور 25 يوما فقط من طرحه في دور السينما في كوريا الجنوبية.



طبقا لمجلس السينما الكوري اليوم الأحد، سجل العدد التراكمي لمشاهدي الفيلم 9،000،284 مشاهدا في غضون الساعة العاشرة صباح اليوم.



حقق الفيلم 5 ملايين مشاهد بعد مرور 8 أيام من طرحه، ثم حقق 6 ملايين مشاهد بعد مرور 10 أيام، و7 ملايين مشاهد بعد مرور 11 يوما، و8 ملايين مشاهد بعد مرور 17 يوما.



وتجاوز الفيلم أيضا عدد مشاهدي فيلم "سوني"(7،362،457 مشاهدا) ليتصدر قائمة الأفلام التي تم طرحها في شهر مايو على الإطلاق.



ترجع شعبية الفيلم ليس فقط لكونه أول فيلم كوري جنوبي يحصل على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي، بالإضافة إلى اللقاء السينمائي الموفق بين المخرج بونغ جون-هو والممثل سونغ كانغ-هو، بلا أيضا بفضل زيادة عدد المشاهدين الذين قموا بحضور الفيلم مرتين أو أكثر في محاولة لتفسير العمل المليء بالمعاني المبطنة.



حافظ الفيلم على تصدره لشباك التذاكر لـ16 يوما على التوالي إلا انه تراجع إلى المركز الرابع بسبب إطلاق أفلام جديدة.



وتلتفت الأنظار إلى ما إذا كان عدد مشاهدي الفيلم سيتجاوز الـ10 ملايين.