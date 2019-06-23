زيادة مستمرة فى عدد الأسر المكونة من فرد واحد بكوريا الجنوبية

من المتوقع أن يزيد عدد الأسر المكونة من فرد واحد باستمرار في كوريا الجنوبية حتى بعد انخفاض عدد السكان فيها.



أظهر تقرير صادر عن معهد كيه بي للأبحاث المالية والإدارية اليوم الأحد، أن عدد الأسر المكونة من فرد واحد في كوريا الجنوبية بلغ 5.62 مليون أسرة في عام 2017 ليشكل 10.9% من إجمالي عدد السكان.



وهذا أعلى من توقعاته السابقة (5.56 مليون أسرة).



ومن المتوقع أن يشهد إجمالي عدد السكان في كوريا الجنوبية تراجعا بعد أن يصل إلى ذروته (51.94 مليون نسمة) في عام 2028، إلا أن عدد الأسر المكونة من فرد واحد من المتوقع أن يزيد باستمرار لتصل نسبتها إلى 16.3% في عام 2045.



وقال التقرير إن عدد الأسر المكونة من فرد واحد سيرتفع باستمرار نظرا إلى العوامل المختلفة مثل زيادة أعداد غير المتزوجين وحالات الطلاق، مضيفا أن تأثير الأسر المكونة من فرد واحد على المجتمع والاقتصاد سيتزايد باستمرار.



زادت الأسر المكونة من فرد واحد في جميع أرجاء البلاد، فيما تجاوزت حصتها 30% في 9 حكومات محلية مثل سيئول.



وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجراه المعهد، شارك فيه 2،000 شخص يعيشون بمفردهم وتتراوح أعمارهم بين 25 إلى 29 عاما في شهر أبريل الماضي، أجاب 42.5% من المستطلعين بأنهم سيتزوجون في وقت ما. وارتفعت هذه النسبة بمقدار 7 نقاط مئوية مقارنة مع العام الماضي.



وأجاب 17.7% من المستطلعين بأنه ليس لديهم نية في الزواج، فيما أجاب 39.8% بأنه ليس لديهم أي خطة للزواج.



في حين قال 52.7% من المشاركين إن لديهم النية في العيش بمفردهم باستمرار.