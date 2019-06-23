انطلاق التصويت لاختيار عمدة جديد لإسطنبول

فتحت مراكز الاقتراع في أسطنبول أبوابها، صباح اليوم الأحد، حيث يختار ملايين الناخبين الأتراك عمدة جديد لاسطنبول، في أعادة مثيرة للجدل بعد إلغاء نتائج الانتخابات التي أجريت في شهر مارس الماضي، والتي فازت فيها المعارضة.



وكان إكرم إمام أوغلو، 49 عامًا، من حزب الشعب الجمهوري من التيار العلماني، قد هزم بن علي يلديرم 63 عامًا، من حزب العدالة والتنمية الحاكم، بفارق 13 ألفا و729 صوتًا في انتخابات على رئاسة البلدية في 31 مارس الماضي.



وألغى المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، في 6 مايو الماضي، نتيجة التصويت بما يتماشى مع مطالب حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ، والذي ادعى بوجود مخالفات، وأمر بإعادة الانتخابات مرة أخرى.



وأجبر إمام أوغلو على ترك منصبة بعد 18 يومًا فقط، ويتحالف حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان مع حزب الحركة القومية اليميني المتطرف، ويسيطر على الحكومة المركزية، وفاز أيضًا بالأغلبية في الانتخابات المحلية في جميع أنحاء البلاد قبل ثلاثة أشهر.



لكن حزب العدالة والتنمية عانى من خسائر فادحة في سباق انتخابات رئاسة البلدية المهمة في العاصمة، أنقرة، ومدينة اسطنبول -والتي سيطر عليهما المحافظون الإسلاميون على مدى 25 عامًا.



وتمثل مدينة إسطنبول أهمية؛ لأنها العاصمة المالية والثقافية للبلاد، فضلًا عن أنها المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان، ويوجد بها 56. 10 مليون ناخب لديه حق التصويت، كما أن إسطنبول تعد المحرك للاقتصاد التركي، كما أنها موطن مشاريع البنية التحتية المربحة بملايين الدولارات، وتسهم بثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وسيحضر مراقبون من مجلس أوروبا لمراقبة الانتخابات بمراكز الاقتراع، وتعتبر هذه الانتخابات شخصية بالنسبة لأردوغان، حيث أنه ولد في حي قاسم باشا للطبقة العاملة في إسطنبول. كما أنها المدينة التي بدأ فيها حياته السياسية باختياره عمدة لها في عام.1994