تريليونى دولار أمريكى حجم أموال عروض الاكتتاب العام الأولى فى الصين

قالت جمعية إدارة الأصول الصينية، إن أموال عروض الاكتتاب العام الأولى وصلت 13.91 تريليون يوان ( نحو تريليوني دولار أمريكي) بنهاية شهر أبريل من العام الجاري.



ويمثل المبلغ المسجل تراجعًا طفيفًا عن 13.94 تريليون يوان المسجل بنهاية شهر مارس الماضي.



وأضافت الجمعية أن أموال عروض الاكتتاب العام الأولى تم تشغيلها من قبل 124 شركة إدارة أموال، 80 % منها كانت شركات محلية، والباقية مشتركة.



وتوسعت أعمال إدارة الأصول في الصين بشكل أبطأ في السنوات الماضية حيث تقوم السلطات الصينية المختصة بتشديد اللوائح والقوانين لاحتواء ارتفاع المخاطر التي قد تنشأ عن منتجات إدارة الثروات.