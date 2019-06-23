وفاة رئيس أركان الجيش الأثيوبى فى إطلاق نار

أعلنت أثيوبيا منذ قليل عن وفاة رئيس أركان الجيش الجنرال سياري ميكونين أصيب بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار.



وقد ذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - التي أوردت النبأ - أن السفارة الأمريكية في أثيوبيا أصدرت سلسلة تحذيرات للرعايا الأمريكيين المقيمين في هذا البلد بعد معلومات أفادت بحصول إطلاق نار في العاصمة أديس أبابا ووقوع أعمال عنف في مدينة بحر دار في ولاية أمهرة شمال غرب.



وأشارت (سكاي نيوز) إلى أن إثيوبيا أعلنت - أمس - أن محاولة فاشلة وقعت للإطاحة بزعيم إحدى ولايات البلاد التسع، ما يؤكد التحديات التي تواجه رئيس الوزراء الجديد مع محاولته إجراء إصلاحات سياسية وسط اضطرابات واسعة النطاق.