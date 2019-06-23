القاهرة : الأحد 23 يونيو 2019
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الأحد 23/يونيو/2019 - 08:02 ص

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 35 درجة

الأرصاد: طقس اليوم
أ ش أ
dostor.org/2682620

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 24 35
شبين الكوم 24 35
طنطا 23 33
دمنهور 24 32
الإسكندرية 24 31
بلطيم 24 31
مطروح 22 30
السلوم 21 31
سيوة 23 37
بورسعيد 25 30
دمياط 25 30
الزقازيق 21 36
الإسماعيلية 22 35
السويس 25 35
العريش 22 31
رفح 23 31
رأس سدر 24 35
نخل 17 34
نويبع 25 37
طابا 24 34
كاترين 15 31
الطور 27 33
شرم الشيخ 28 38
الغردقة 28 35
مرسى علم 29 36
الفيوم 24 35
بني سويف 24 36
المنيا 23 36
أسيوط 24 36
سوهاج 25 38
قنا 26 40
الأقصر 28 41
أسوان 29 41
أبوسمبل 27 39
الوادي الجديد 27 39
شلاتين 25 36
أبورماد 26 37
حلايب 27 35
رأس حدربة 27 34

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 30 45
المدينة 30 44
الرياض 22 40
المنامة 30 37
أبوظبي 30 41
الدوحة 30 40
الكويت 31 43
دمشق 14 33
بيروت 23 29
عمان 15 31
القدس 18 27
غزة 20 28
بغداد 26 42
مسقط 31 34
صنعاء 15 30
الخرطوم 28 41
طرابلس 24 34
تونس 20 34
الجزائر 18 24
الرباط 14 24
نواكشوط 20 30

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 14 28
اسطنبول 25 33
إسلام أباد 20 36
نيودلهي 26 44
جاكرتا 21 32
بكين 22 34
كوالالمبور 24 31
طوكيو 14 23
أثينا 20 33
روما 17 31
باريس 14 26
مدريد 14 28
برلين 12 24
لندن 12 24
مونتريال 14 26
موسكو 18 30
نيويورك 17 26
واشنطن 17 28

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