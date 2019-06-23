إصابة 19 شخصا إثر زلزال بقوة 5.4 درجة فى الصين

تأكدت إصابة 19 شخصا على الأقل إثر زلزال بقوة 5.4 درجة ضرب محافظة قونجشيان في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، وفق ما ذكرت السلطات المحلية اليوم الأحد.



وذكر مقر الإغاثة من الزلزال في مدينة ييبين التي تدير محافظة قونجشيان، أنه تم نقل الجرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج، حيث إن حالاتهم جميعًا مستقرة، مشيرًا إلى أن 11 مصابًا منهم لا يزالون في المستشفى للفحص والعلاج.



وضرب الزلزال في الساعة 10:29 مساء يوم السبت على عمق 10 كيلومترات، حيث تم رصد مركزه عن التقاء خط عرض 28.42 درجة شمالا وخط طول 104.77 درجة شرقا، وفقا لما ذكر مركز شبكات رصد الزلازل الصيني.



وهز زلزال بقوة 0.6 درجات محافظة تشانجنينج التابعة لمدينة ييبين يوم الإثنين الماضي، ما خلف 13 قتيلًا و220 مصابًا، وأدى إلى إجلاء 80 ألف شخص.