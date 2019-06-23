"الأمن التونسى": القبض على إرهابيين قبل سطوهم على بنك

ألقت قوات الأمن التونسية القبض على إرهابيين اثنين من جملة أربعة كانوا يعتزمون السطو على فرع بنكي بالعاصمة تونس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية، اليوم الأحد، أن قوات الأمن قامت بإحباط العملية التي تأتي في إطار ما يُسمّى بـ"الاحتطاب"، وتمويل المخططات الإرهابية.



وكانت قوات الأمن التونسية، قد أوقفت 21 مهاجرًا غير شرعي في منطقتي المهدية وسوسة كانوا يعتزمون السفر سرًا إلى إيطاليا.



وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية، أمس السبت، أن 11 من بين الموقوفين كانوا بصدد التحضير للإبحار بساحل المهدية، فيما تم إيقاف البقية على متن مركب بعدما أوغلوا في البحر شرق مدينة هرقلة الساحلية.

