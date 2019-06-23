الرئيس الفلبينى: على أمريكا والصين تسوية التوترات بينهما

قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي إنه على الولايات المتحدة والصين تسوية التوترات التجارية المتصاعدة بينهما قبل أن يخرج الوضع عن السيطرة.



وأوردت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أن دوتيرتي أخبر نظراءه في جنوب شرق أسيا خلال اجتماع في العاصمة التايلاندبة بانكوك في وقت متأخر من يوم السبت "إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تخلق حالة من عدم الاستقرار، وأنها تؤثر على النمو العالمي. ويمكن أن تعوق عمليات

التكامل الاقتصادي الجارية".



ووجدت دول جنوب شرق آسيا نفسها عالقة وسط الصراع الأمريكي الصيني، حيث تعتبر الصين أكبر شريك تجاري لمعظم الدول الآسيوية، التي لا يمكنها أيضا تحمل الإساءة إلى الولايات المتحدة.



وقال دوتيرتي "يجب على الولايات المتحدة والصين على حد سواء القيام بالأمر الصحيح وتسوية خلافاتهم قبل أن يخرج الوضع عن السيطرة، ويجب علينا في آسيان تعزيز دعمنا لنظام تجاري متعدد الأطراف ومفتوح وقائم على قواعد".