بالأموال المسمومة.. كيف تشترى قطر "أعمدة" الصحف الأمريكية

نشرت مجلة واشنطن إكزامينر الإسبوعية مقالا تفضح فيه الأساليب القطرية وتقديم الرشاوي لشراء ذمم الصحفيين والصحف الأمريكية من ذوي التوجه المحافظ في الولايات المتحدة من أجل نشر الدعاية القطرية وتلميع صورتها المخادعة أمام الرأي العام الأمريكي.



وتضرب المجلة الأمريكية في مقالها العديد من الأمثلة والدلائل على تورط قطر مع عدد من الكتاب الأمريكيين والصحف الأمريكية لنشر الأكاذيب والادعاءات القطرية.



وتذكر واشنطن إكزامينر أحد الأمثلة وهو نشر صحيفة واشنطن تايمز في الرابع من يونيو،"قسمًا خاصًا" يحوي عددا من المقالات التي أثنت على قطر وعلى مؤسساتها وتأثيرها العالمي. وتم تصنيف كل من هذه المقالات في الصحيفة على أنها نشرت بـ"رعاية" جهة من الجهات، لكن دون الإفصاح عن تلك الجهة الراعية.



تقول المجلة: "للوهلة الأولى، كانت تعد تلك المقالات إقحاما مفاجئًا في نسق صحيفة محافظة كان مجلس تحريرها ينتقد سابقًا تلك الدولة -أي قطر."



وتستطرد الواشنطن إكزامينر بالقول:"ففي حين أن الأموال القطرية تنتشر في كل مكان، إلا أنه في السنوات السابقة كانت تحاول التأثير في الغالب على اليسار الأميركي. وعلى سبيل المثال، تدير إمبراطورية الجزيرة الإخبارية في قطر منصة لوسائل التواصل الاجتماعي تدعى +AJ، والتي دخلت في شراكة مع وسائل إعلام أميركية ذات ميول يسارية قوية مثل حركة ينغ توركس "تركيا الفتاة".



وتشير المجلة إلى أن عددا من المؤسسات الأكاديمية والفكرية البارزة تتلقى أموالا من الدوحة للترويج لدعايات قطر الخبيثة، ومنها معهد بروكينغز والذي تلقى عشرات الملايين من الدولارات من الدوحة.



تقول الإكزامينر: "في عام 2013 وحده حصل معهد بروكينغز على 15 مليون دولار، وعلى 2 مليون دولار على الأقل في العام الماضي فقط - وربما أكثر من ذلك بكثير. وأتاح هذا البذخ القطري على معهد بروكنغز بأن ينشئ مركزا فخما له في العاصمة القطرية الدوحة. وفي غضون ذلك، يتم نشر العديد من الأوراق الأكاديمية وعلى نحو مطرد في محاولة للتقليل من شأن رعاية قطر للتطرف والإرهاب وتحاول تلك الأوراق تصوير علاقات الدوحة بالجماعات الإرهابية على أنها مجرد محاولات جادة من أجل الحوار، في إطار محاولة لكسب النفوذ من أجل "فعل الخير".



وتصف الواشنطن إكزامينر المؤسسات الفكرية مثل معهد بروكينغز - إلى جانب العديد من الجامعات الأمريكية (بما في ذلك الكليات الحكومية) التي تتمتع بالحصول على امتيازات مماثلة من قطر – بأنها محض دمى تحركها الدوحة.



تقول المجلة: "على مدار الأعوام القليلة الماضية، كانت هناك محاولات قطرية ملحوظة لكسب الأصدقاء والتأثير على أشخاص خارج النطاق المعهود من تيار اليسار. وليس أدل على ذلك كمثال -وعلى نحو مستغرب- تقديم قطر عروض مادية ودعوات للسفر للمنظمات اليهودية الأمريكية الرائدة منذ عام 2017، وهو ما حظي ببعض الاهتمام العام في السنوات القليلة الماضية. واستنكرت وسائل الإعلام اليهودية وعلى نطاق واسع المنظمة الصهيونية الأميركية بعد قبولها الدعوات القطرية والعروض النقدية. واعتقدت الدوحة، على نحو خاطئ، أنها بذلك تستطيع تمويل حماس وكسب الدعم اليهودي الأمريكي."



"وفي ذلك الوقت، لاحظت وسائل الإعلام أن الجمهوري البارز مايك هاكابي تلقى رشوة قطرية بقيمة 50 ألف دولار إضافة إلى رحلة إلى الدوحة، وفسر ذلك بدعوى علاقات هاكابي القوية مع المنظمات اليهودية المؤيدة لإسرائيل. ويبدو أن هاكابي لم يكن مطلوبًا فقط من أجل صلاته اليهودية، بل لتوجهاته الحزبية المحافظة."



وتستطرد الواشنطن إكزامينر:"كان ظهور الرسائل الموالية للقطر في صحيفة واشنطن تايمز المحافظة يوم 4 يونيو مهمًا للغاية، لكنه في ذات الوقت ليس بالجديد. فعلى ما يبدو لعدد قليل من الناس، كانت الدوحة تقحم ومنذ زمن رسائل مؤيدة للسياسة القطرية بلا خجل في وسائل الإعلام الأمريكية المحافظة.



ومن بين المقالات الـ 25 المنشورة في الصحيفة، كتبت خمس منها من قبل تيم قسطنطين وهو عضو ذو حضور في المحافل التي تنظم من قبل الحزب الجمهوري، ومؤثر في الإعلام كونه يستضيف برنامج كابيتول هيل شو الإذاعي.



"وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، استغل قسطنطين كلًا منهما أعمدته في التايمز وبرنامجه الإذاعي في محاولة لتحصين قطر، وتقديم منصات للمسؤولين في النظام القطري، وإدانة – ما يوصف – بـ"الظلم" الذي وقع على الدوحة من أكبر -خصومها- من قبل المملكة العربية السعودية."



وبحسب المجلة الأمريكية فإن أكثر قطعة كتبها قسطنيطين اتسمت بـ"الصفاقة" والتي كانت مؤيدة لقطر هي مقالة نشرت في مايو 2018 وقامت بعرض سلسة من دعايات النظام القطري حول "عجائب قطر"، تدرج فيها الانتصارات الإعجازية لشركاتها ومؤسساتها المجتمعية رغم "المقاطعة" من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.



تقول الواشنطن إكزامينر إنه لم يتم تصنيف مقالات قسطنطين حول الموضوعات المتعلقة بقطر قبل يونيو 2019 على أنها "تحت رعاية" أي جهة. كما غفل قسطنطين عامدا أن يذكر في مقاله في مايو 2018 أنه كان عائد للتو من زيارة إلى الدوحة، حيث التقى مع المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر. ويبدو أن قسطنطين تربطه علاقة جيدة إلى حد ما مع المتحدثة باسم الخارجية - حيث يدعوها إلى عرض نقاط حوار في الأزمة القطرية (دون أي تحد) في برنامجه الإذاعي، وإجراء نقاش معها في مارس 2019 في منتدى الخليج الدولي، وهو مؤسسة فكرية في واشنطن، له روابط بالدوحة.



وتضيف: "في الواقع، وفي إطار زيارتها إلى العاصمة الأميركية في مارس، زارت لولوة الخاطر مكاتب صحيفة واشنطن تايمز للقاء المراسلين والمحررين، الذين قاموا بإعداد تقرير مجامل عن الزيارة. وبعد أقل من أسبوع من نشر "القسم الخاص" في 4 يونيو، أفردت الواشنطن تايمز في صفحاتها مساحة لجاسم بن منصور آل ثاني، الملحق الإعلامي في قطر، الذي أبرز الأزمة القطرية مرة أخرى".