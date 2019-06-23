القاهرة : الأحد 23 يونيو 2019
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الأحد 23/يونيو/2019 - 05:54 ص

6.7 % زيادة فى صادرات كوريا الجنوبية من السيارات خلال 5 شهور

6.7 % زيادة فى صادرات
وكالات
dostor.org/2682606

أظهرت بيانات، اليوم الأحد، أن صادرات كوريا الجنوبية من السيارات ارتفعت بنسبة 6.7% على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، مدفوعة بزيادة الطلب على السيارات الرياضية متعددة الأغراض (SUV).

وفقًا للبيانات التي جمعتها رابطة كوريا الجنوبية للتجارة الدولية (KITA)، بلغ حجم صادرات البلاد من السيارات 17.9 مليار دولار أمريكي في الفترة من يناير إلى مايو من هذا العام، وإذا استمر هذا الاتجاه، ستنمو صادرات السيارات في هذا العام بأسرع وتيرة سنوية لها منذ 8 أعوام.

غير أن إجمالي صادرات البلاد انخفض بنسبة 7.4% على أساس سنوي خلال الفترة سالفة الذكر ليصل إلى 227.3 مليار دولار مع استمرار النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين - الشريكين الرئيسين للتجارة بالبلاد - وانخفاض أسعار الرقائق.

بحسب عدد الوحدات، ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 2.7% على أساس سنوي إلى 1.03 مليون وحدة في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، مقارنة بانخفاض 6.7% في مبيعات السيارات العالمية.

وفي الفترة من يناير إلى مايو، كانت غالبية السيارات المباعة في الخارج سيارات رياضية متعددة الأغراض.

وصدرت شركة هيونداي موتور 106،833 من سيارة "توسان" الرياضية المتعددة الأغراض، خلال الفترة المذكورة، مما يجعلها أكثر سيارات هيونداي موتور مبيعا على مستوى العالم.

وأدرجت سيارتا "كونا" و"سبورتاج" الرياضيتان المتعددتا الأغراض والمتوسطتا الحجم لشركتي هيونداي موتور وكيا موتورز، ضمن قائمة سيارات SUV الأكثر شعبية في الخارج.

وفي هذا العام، قالت هيونداي وكيا إنهما ستركزان بشكل كبير على زيادة المبيعات في الولايات المتحدة والصين من خلال إطلاق موديلات جديدة من فئة SUV.

وعلى وجه الخصوص، تتوقع هيونداي أن تسهم سيارة "باليسايد" الرياضية المتعددة الأغراض وسيارة السيدان "سوناتا" المقرر طرحهما في الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام الجاري، في زيادة مبيعاتها.

وفي وقت مبكر من هذا العام، بدأت كيا بيع سيارة "تيلورايد" الرياضة المتعددة الأغراض والمصممة لسوق أمريكا الشمالية فقط، وشهدت إقبالًا كبيرًا لدى العملاء المحليين.

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