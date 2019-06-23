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الصحة
الأحد 23/يونيو/2019 - 05:45 ص

دراسة تحذر من مخاطر العمل لساعات طويلة

دراسة تحذر من مخاطر
وكالات
dostor.org/2682604

قالت جمعية القلب الأمريكية إن العمل لساعات طويلة لمدة 10 سنوات متتالية أو أكثر، يزيد من فرص الإصابة بسكتة دماغية، وفق ما نقل موقع "ساينس ديلي" الذي يعنى بجمع البيانات الصحفية وينشر إصدارات صحفية حول العلوم.

وقام الباحثون الذين أجروا الدراسة باستعراض بيانات نحو 143 ألف موظف، تراوحت أعمارهم بين 18 و69 سنة، فتوصلوا إلى أن الذين عملوا لساعات طويلة لمدة عقد من الزمن أو أكثر معرضون لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 45 في المائة أكثر مقارنة بغيرهم ممن يعملون ساعات أقل.

وكشفت الجمعية أن العمل لساعات طويلة يقصد به البقاء في المكتب لأكثر من 10 ساعات لمدة 50 يوما على الأقل في السنة. وقال مؤلف الدراسة "ألكسيس ديسكاثا" الباحث في مستشفى باريس وجامعة فرساي، إن "العلاقة بين 10 سنوات من ساعات العمل الطويلة والسكتة الدماغية تبدو أقوى بالنسبة للأشخاص دون سن 50".

وأضاف "نتائجنا لم تكن متوقعة بهذه الحدة، ونحتاج إلى المزيد من الأبحاث لتأكيد معطياتنا". وألقى العلماء اللوم في النتائج التي توصلوا إليها للتغييرات غير المنتظمة والعمل الليلي وضغط العمل، الذي يؤثر على صحة الموظفين سلبا.

وكانت دراسة أجريت عام 2018 قد وجدت أن الأشخاص الذين يعملون أكثر من 45 ساعة أسبوعيا هم أكثر عرضة للإصابة بداء السكري.

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