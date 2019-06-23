القاهرة : الأحد 23 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:22 م

حبس متهم خطف فتاة وعاشرها جنسيًا لمدة شهر في الطالبية
12:08 م

كيف نجحت مصر في تعزيز علاقة الاتحاد الأفريقي بشركاء التنمية الدوليين
11:30 ص

ضبط 1302 قضية تهرب ضريبي بقيمة 1.7 مليار جنيه
09:36 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحاني الفيزياء والتاريخ المتداولين
03:57 م

"التنمية المحلية": انتشار القمامة والتكاتك بشوارع المحلة الكبرى
10:56 ص

مدة سريان رخصة ظهور رجال الدين بوسائل الإعلام في القانون الجديد
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
تكنولوجيا
الأحد 23/يونيو/2019 - 04:40 ص

Dell: ثغرة أمنية قد تعرض ملايين الحواسيب للخطر

Dell: ثغرة أمنية
وكالات
dostor.org/2682599

حثت شركة Dell العملاقة في مجال الحوسبة، المستهلكين على تحديث أجهزة الحواسيب المحمولة وأجهزة حواسيب سطح المكتب لتصحيح ثغرة أمنية، قد تمكن المتسللين من الوصول إلى معلومات حساسة.

وأوضحت الشركة من خلال هذه النصيحة الأمنية أن هذه الثغرة الأمنية، المسماة (CVE-2019-12280)، توجد في تطبيق (SupportAssist) من Dell لأجهزة الحواسيب التجارية (النسخة 2.0) وأجهزة الحواسيب المنزلية (النسخة 3.2.1 والنسخ السابقة).

وأوصت الشركة مستخدميها بتحديث البرنامج إلى النسخة 2.0.1 بالنسبة للحواسيب التجارية، والنسخة 3.2.2 للحواسيب المنزلية.

ووفقًا لشركة الأمن السيبراني SafeBreach Labs، التي اكتشفت الثغرة الأمنية وأبلغت عنها، فإن المشكلة في (SupportAssist)، المعروف سابقًا باسم (Dell System Detect)، الناتجة عن زيادة الامتيازات، قد تكون سمحت للمهاجمين بالاستيلاء على جهاز الحاسب وقراءة الذاكرة الفعلية المخزنة.

وبالنظر إلى أن برنامج استكشاف الأخطاء وإصلاحها يعمل بامتيازات على مستوى النظام، فقد أثبت الباحثون أنه من الممكن تحميل مكتبات التعليمات البرمجية غير الآمنة (مكتبات الارتباط الديناميكية (DLL) لفترة قصيرة) من المجلدات التي يتحكم بها المستخدم والمحددة عبر متغير البيئة (PATH).

وذكرت شركة SafeBreach Labs أن ملفات (DLL) تحمل عند بدء التشغيل عبر برامج، مثل (SupportAssist)، ويمكن للمهاجمين استغلال ذلك عن طريق إتلاف ملفات (DLL) الموجودة أو استبدالها بملفات (DLL) ضارة، والتي تحقن التعليمات البرمجية في البرامج المُستخدمة لملفات (DLL).

وتسمح هذه الثغرة الأمنية للمتسلل بالتحكم في النظام المستهدف بسهولة، إلا أن SafeBreach ولم تفصح عما إذا كان المتسللون قد استغلوا العيب، لكن الثغرة تُشكل هدفًا مغريًا لأن دل ثبتت برنامج (SupportAssist) بشكل سابق على الملايين من أجهزة الحاسوب المحمولة وأجهزة سطح المكتب.

اقرأ أيضًا
منذ أكثر من شهرين

اكتشف ما سيحصل لو توقف فيسبوك عن العمل نهائيا

منذ 6 شهر

السعادة VS الإنترنت.. دراسة: التكنولوجيا تصيب البشر بالتعاسة والاكتئاب

منذ 11 شهر

"واتس آب" تبدأ خطط "التربح من الرسائل"

منذ سنة

"إنستجرام" يضيف خاصية محادثة الفيديو

منذ سنة و نصف

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

منذ سنة و نصف

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية

الآن

نقل فعاليات كأس الأمم الإفريقية فى مصر بمقر الأمم المتحدة بنيويورك

إحباط محاولة تهريب سجائر وشيش إلكترونية بجمارك سفاجا

بومبيو: لم نطلب وساطة عمان من أجل إجراء مباحثات مع إيران

مصرع 11 شخصًا فى تحطم طائرة بهاواى

ads
ads
الأكثر قراءة

استطلاع: أعضاء برشلونة يرفضون عودة نيمار

مفاجأة.. هل يصبح أردوغان مرشدًا عامًا لجماعة الإخوان؟

اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب قبل "ورشة البحرين"

كهربا يرد على قرارات رئيس الزمالك برسالة عبر "فيس بوك"

ألبومات الصور

بالصور.. ضبط 300 كيلو أسماك مجمدة منتهية الصلاحية فى الأقصر

مباراة الكونغو وأوغندا في كأس الأمم الأفريقية مصر 2019

"أمم أفريقيا" فى عزبة صلاح الدين بالقليوبية

حفل الفنان محمود الليثي في الجامعة الأمريكية

رياضة

برشلونة يؤجل صفقة جريزمان

بنما تهزم جيانا "4-2" فى الكأس الذهبية

رونالدو: أحب مواجهة المنافسين الأقوياء.. وصافرات الاستهجان

نجم الساعة

ميريل ستريب تطفئ شمعتها السبعين اليوم (صور)

الأكثر قراءة

استطلاع: أعضاء برشلونة يرفضون عودة نيمار

مفاجأة.. هل يصبح أردوغان مرشدًا عامًا لجماعة الإخوان؟

اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب قبل "ورشة البحرين"

كهربا يرد على قرارات رئيس الزمالك برسالة عبر "فيس بوك"

الرئيس نيوز

انطلاق المشاورات المصرية الروسية في إطار صيغة 2+2 بعد غد

"يوم أفريقيا".. طوابع بريد نادرة لدول القارة عام 1969

أحد شباب حملة "تنظيف الاستاد": لم أتوقع أن يشجعنا الرئيس بنفسه على ذلك

إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الموريتانية

بتهمة تتعلق بانقلاب 1989.. النيابة تستمع لأقوال "المهدي" ضد "البشير"

كشكول

ساويرس: لا توجد سوى إجابة واحدة لسؤال قاعدة "لينز" في امتحان فيزياء الثانوية

توجيهات من "التعليم "للمدارس الثانوية بشان نتيجة أولي ثانوي

رئيس أسيوط الأزهرية يكرم أول الشهادة الإبتدائية

طالب بالمعاهد الأزهرية يلقى خطبة باللغة الانجليزية بالمعسكر الصيفى

الخميس المقبل.. المنيا الأزهرية تفتتح مؤتمر كلية البنات

الأمصار

ترامب: الاتفاق النووي منح إيران 150 مليار دولار

اليمن يوقف استيراد النفط من 3 موانئ عربية

رسميًا.. روسيا توسع حدودها الجغرافية

أكثر من 1000 شخص يتظاهرون ضد الإرهاب اليميني بألمانيا

تشكيل منتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا في مباراتهما الأولى بكأس الأمم الإفريقية

مرايا الابداع

كبسولة الأحلام المخبأة

جبل الحكايات

ads
منوعات

دراسة: الحصول على أجازة مفيد لصحة القلب

وصول ناقلة نفط ذكية عملاقة إلى شمال شرقى الصين

حفل زفاف كاد يتحول إلى جنازة في الأردن

الصحة

دراسة: ضعف اللياقة البدنية يرتبط بالقلق والاكتئاب عند النساء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎