دراسة: ضعف اللياقة البدنية يرتبط بالقلق والاكتئاب عند النساء

كشفت دراسة أجريت في سنغافورة أن النساء في منتصف العمر اللواتي يعانين من ضعف اللياقة يمكن أن يكنَّ أكثر عرضة للاكتئاب والقلق.



وأكد الباحثون أن ضعف قبضة اليد والحاجة إلى وقت طويل للنهوض من على المقعد ارتبطا بزيادة أعراض الاكتئاب أو القلق.



وشملت الدراسة أكثر من 1110 امرأة تتراوح أعمارهن بين 45 و69 عامًا يترددن بصورة روتينية على عيادة أمراض النساء في مستشفى الجامعة الوطنية في سنغافورة.



وقام الباحثون بقياس الأداء البدني للجزء العلوي من الجسم، بالإضافة إلى الجزء السفلي في خلال ترددهن على المستشفى.



وأظهرت النتائج أن 180 امرأة ما يساوي نحو 16 في المئة، عانين من أعراض الاكتئاب أو القلق كما ازداد احتمال الشكوى من هذه الأعراض بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 45 إلى 54 عامًا.