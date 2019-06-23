القاهرة : الأحد 23 يونيو 2019
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الأحد 23/يونيو/2019 - 04:06 ص

دراسة: الحصول على أجازة مفيد لصحة القلب

دراسة: الحصول على
وكالات
dostor.org/2682594

وجدت دراسة جديدة أن الابتعاد عن ضغوطات العمل والمنزل والحصول على إجازة هو أمر مفيد لصحة القلب.

وتوصل العلماء الى نتائج حديثة تشير الى أنه كلما زاد عدد الإجازات التي يحصل عليها الإنسان طيلة عام، كلما قلّ احتمال إصابته بمتلازمة الأيض، التي تزيد من من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني.

وبحسب المعلومات، فإن كل إجازة يحصل عليها الإنسان تؤدي الى انخفاض خطر إصابته بمتلازمة الأيض بمقدار الربع.

إشارة الى أن هذه الدراسة، والتي قد أجريت من قبل علماء في جامعة سيراكيوز- نيويورك، بقيادة الدكتور برايس هورسكا وهو أستاذ مساعد في كلية فولك للصحة العامة بالجامعة.

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