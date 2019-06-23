إنتاج الصين من خام الحديد يرتفع 1.5 % فى مايو

زاد إنتاج الصين من خام الحديد بوتيرة أسرع في مايو الماضي، وفق ما أظهرت بيانات رسمية.



وبلغ إجمالي إنتاج البلاد من خام الحديد 70.787 مليون طن الشهر الماضي، بزيادة 1.5 % على أساس سنوي، وبزيادة عن معدل نمو بلغ 1.2 بالمئة في أبريل، وفق ما ذكرت مصلحة الدولة للإحصاء.



وشهدت الصين تراجعًا في إنتاجها من النحاس المكرر في مايو، حيث تراجع بواقع 5.2 % مسجلا 711 ألف طن.



وسجل إنتاج أكسيد الألمنيوم تباطؤا في نموه في مايو، مرتفعا 0.1 % على اساس سنوي، بالمقارنة مع زيادة 4.2 % في أبريل.



وتباطأ إنتاج الصين من المعادن العشرة الرئيسية غير الحديدية، بما في ذلك الزنك والنيكل والقصدير، إلى 2.2 % في مايو مقارنة مع نمو بلغ 4.9 % في أبريل.