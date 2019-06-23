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الأحد 23/يونيو/2019 - 03:48 ص

القنصلية العامة الصينية: لا مواطنين لدينا على متن طائرة تحطمت فى هاواى

القنصلية العامة الصينية:
وكالات
dostor.org/2682591

أكدت القنصلية العامة الصينية في لوس أنجلوس، أمس السبت، إنه لا يوجد أي مواطن صيني على متن الطائرة التي تحطمت في هاواي مساء أمس الجمعة.

وكانت إدارة النقل في هاواي قد ذكرت في البداية أن المستجيبين الأوائل أبلغوا عن وفاة 6 أشخاص، وارتفع عدد القتلى إلى 9 مساء يوم الجمعة ثم إلى 11 اعتبارا من يوم السبت.

وقال القنصل العام لوكالة أنباء "شينخوا" إن "القنصلية العامة الصينية اتصلت بقسم الشرطة المحلية فور وقوع الحادث. على حد علمنا، لا يوجد أي مواطن صيني بين الضحايا".

وفي تحذير من المخاطر لزيارة هاواي صدر الشهر الماضي، ذكرت القنصلية العامة الصينية على وجه التحديد مخاطر السلامة في الهواء الطلق مثل القفز بالمظلات ومشاهدة المعالم السياحية عبر ركوب المروحيات، مضيفة أنها أوصت السياح بالمشاركة في تلك الأنشطة بحذر.

ووفقا للتحذير، توفي 4 من السياح الصينيين في الأشهر الـ5 الأولى من هذا العام خلال مشاركتهم في أنشطة السباحة أو الغطس في هاواي.

ودعت القنصلية العامة السياح الصينيين إلى توخي الحذر أثناء مشاركتهم في الأنشطة المائية والرياضية الخارجية، وأن يكونوا على دراية بالكوارث الطبيعية في هاواي، بما في ذلك الأعاصير والموجات المدية "تسونامي" والبراكين والزلازل والفيضانات وحرائق الغابات.

وتقع ولاية هاواي الأمريكية ضمن اختصاص القنصلية العامة الصينية في لوس أنجلوس. ويتعين على المواطنين الصينيين الذين يسعون للحصول على الحماية والمساعدة القنصلية في المنطقة المحلية الاتصال بالقنصلية العامة الصينية في لوس أنجلوس، وفقا لهذا التحذير.

وتعد المأساة التي وقعت يوم الجمعة واحدة من أكثر حوادث الطيران المدني فتكا في تاريخ هاواي الحديث. في عام 1992، قُتل 9 أشخاص عندما تحطمت طائرة سياحية في منطقة جبلية بعد إقلاعها.

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