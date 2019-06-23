إصابة رئيس أركان الجيش الإثيوبى بجروح فى إطلاق نار

أعلن رئيس وزراء أثيوبيا أبيي أحمد، أنّ رئيس أركان الجيش الجنرال سياري ميكونين، أصيب بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار.



وأدلى رئيس الوزراء بتصريحه في خطاب ألقاه عبر التلفزيون الوطني وظهر فيه مرتديًا البزة العسكرية.



ولم يعط "أحمد" أي تفاصيل إضافية حول الوضع الصحي لرئيس الأركان.



من جهتها أصدرت السفارة الأمريكية في إثيوبيا سلسلة تحذيرات للرعايا الأمريكيين المقيمين في هذا البلد، بعد معلومات أفادت بحصول إطلاق نار في العاصمة أديس أبابا ووقوع أعمال عنف في مدينة بحر دار في ولاية أمهرة (شمال غرب).